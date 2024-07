Consejería Jurídica acusa de ineficaz a Fiscalía Anticorrupción en vincular a proceso a exfuncionarios

No habido eficacia en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en la integración de las carpetas de investigación pues las únicas cuatro vinculaciones a proceso han sido por delitos no graves, y no por los delitos graves denunciados.

Tania Gisela Contreras López, titular de la Consejería Jurídica del Estado, señaló que de las 64 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción únicamente ha logrado cuatro vinculaciones de cuatro exfuncionarios de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, lo cual es muestra de su ineficiencia e ineficacia.

Exfuncionarios que fueron vinculados a proceso

Los últimos exfuncionarios vinculados a proceso son el exsecretario de Administración Jesús Alberto Salazar y la ex contralora Estatal Elda Aurora Viñas fueron vinculados a proceso penal por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades al haber firmado y autorizado 14 contratos por un monto superior a los ocho millones de pesos, sin haber cumplido con la disposiciones la Ley Estatal de Adquisiciones.

En la denuncia presentada por el Gobierno del Estado en contra de los exfuncionarios de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca se advierte que de manera deliberada fueron intencionalmente fraccionados los contratos en sus montos para celebrarlos en la modalidad de adjudicación directa, es decir, sin efectuar la licitación que legalmente corresponde.

Pero tales contratos fueron para favorecer a dos personas morales y una persona física, , quienes fueron contratados por adjudicación directa, cuando la ley establece que debe hacerse, por invitación por lo menos a tres o por licitación pública, lo que no ocurrió.

Previamente fueron vinculados a proceso el exsecretario de Educación Mario Gómez Monroy y el exsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández.

Acusan de complicidad con exfuncionarios

Contreras López, comentó que la Fiscalía Anticorrupción se ha convertido en cómplice de los exservidores públicos que participaron en la comisión de conductas que configuran un delito, comentó.

Insistió en que la Fiscalía ha sido exhortada por el Gobierno del Estado para que integre debidamente las carpetas de investigación, vincule por delitos graves cometidos por servidores públicos con apego a la ley.

Así recalcó que la Fiscalía de manera deliberada ha maniobrado para dilatar la integración de las carpetas de investigación.

La titular de la Consejería Jurídica del Estado recalcó que no únicamente se debe requerir a los exservidores públicos sino también a los particulares que participaron en la comisión de los delitos, como en el reciente caso en el cual se encuentran involucradas dos personas morales y una física.

