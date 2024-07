Gobernadora Delfina Gómez destinará recursos para ayudar a damnificadas por lluvias en Edomex

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que, a través de la Secretaría de Bienestar estatal, realizará un censo para conocer las afectaciones que dejaron las inundaciones generadas por las lluvias en el Estado de México.

Durante el fin de semana pasado, la maestra Delfina Gómez Álvarez recorrió las zonas afectadas; acudió al municipio de Chalco donde diálogo con las y los mexiquense que sufrieron daños en su patrimonio, a quienes les expresó que su gobierno no los dejará solos y dará el apoyo necesario ante esta situación.

Sigue leyendo:

Circuito Exterior Mexiquense: "Chris" deja inundaciones de hasta medio metro de altura: VIDEO

Atienden desgajamiento de 5 rocas de 20 toneladas en cerro la Arboleda en Tlalnepantla

Al respecto, Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México, aseguró que la administración estatal cuenta con los recursos necesarios para brindar apoyo a las familias afectadas por las intensas lluvias; además, indicó que se tiene coordinación con los ayuntamientos para seguir apoyando a la población.

Como ustedes saben hay un fondo que afortunadamente no se ha usado mucho y de ahí tenemos recursos suficientes y necesarios. Pero más allá del monto, lo que sí quiero reiterar es que la gobernadora no pondrá límites, si el fondo alcanza y si no, seguramente de recursos ordinarios, pero vamos a apoyar a las familias”, aseguró el secretario Horacio Duarte Olivares.