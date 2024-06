Emily Leach, la joven que dejó su carrera universitaria para cumplir su sueño de ser albañil

Emily Leach tiene sólo 25 años, pero ella ya decidió abandonar su carrera universitaria para seguir su sueño de convertirse en albañil, pues supuestamente ese es su sueño, debido a que admira mucho ese tipo de trabajo. Según la joven su decisión de ser albañil provocó que muchas personas a su alrededor empezaran a mirarla de manera diferente.

Supuestamente hubo quienes la rechazaron, argumentando que ser albañil no era un trabajo adecuado para una mujer. Sin embargo, eso no ha sido impedimento, pues a pesar de las críticas y el rechazo, la joven de Barnsley, South Yorkshire, Inglaterra, optó por ignorar estos comentarios y continuar trabajando en su nueva ocupación con determinación y entusiasmo.

En una entrevista compartida para el medio The Sun, Emily explicó que una de las razones principales por las que la critican es porque la consideran "muy bonita". Sin embargo, para ella esto no ha sido suficiente para frenarse y perseguir sus sueños, pues ella siempre había querido ser albañil.

Emily estaba estudiando veterinaria en la universidad, pero después de graduarse se dio cuenta de que no era lo que realmente quería. Desde niña, siempre le había gustado y había sentido una admiración por el mundo de la construcción, especialmente por ser albañil. Así que dejó la universidad y buscó empleo en Bellway, una empresa dedicada a la construcción de viviendas.

Emily ha recibido varios comentarios negativos y sexistas, pero ha tratado de no dejarse afectar por ellos, ya que es feliz desempeñándose en ese oficio, además, para protegerse de las críticas, ha adoptado una actitud ruda frente a sus compañeros de trabajo.

"Simplemente pensé que necesitaba ser feliz y hacer un trabajo que me gustara. Así que solicité un aprendizaje y aquí estamos. Es un trabajo muy duro, pero me encanta. Nunca podría levantarme y hacer lo que hago si no me gustara".