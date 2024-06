Reemplacamiento Edomex 2024: ¿cuándo debo actualizar mis placas?

Con el fin de actualizar los autos con placas 2019 y de años anteriores que circulan en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad de la entidad ha lanzado su programa de Reemplacamiento 2024, de tal manera que aquí los automovilistas conocerán todos los detalles para realizar este trámite sin complicaciones en la fecha que les corresponde.

¿Cuándo comienza el reemplacamiento en el Edomex?

El próximo 1 de julio inicia el programa de Reemplacamiento 2024 para automovilistas de la entidad y concluye el 31 de diciembre; sin embargo, al igual que en el trámite de verificación vehicular, se realizará por fechas según la terminación de las placas de cada auto.

Sigue leyendo:

APP CDMX: ¿Cómo emitir tu licencia de conducir en tu celular totalmente gratis?

Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir gratis en México durante junio

¿Qué pasa si no renuevo mis placas en el Edomex?

Como se mencionó previamente los únicos carros particulares que deben sumarse a este programa son aquellos cuyas placas de circulación fueron expedidas en 2019 o años anteriores, que no hayan realizado la respectiva renovación en 2023 o años antes, recuerda que la vigencia de las placas son de 5 años los cuales corren a partir de la fecha de expedición. En la página del Portal de Servicios al Contribuyente puedes conocer más información al respecto.

Si no llevas a cabo este trámite puedes recibir algunas sanciones de tránsito y administrativas, ya que no portas placas vigentes, también te pueden quitar las placas actuales de circulación y remitir tu auto a un depósito, puedes recibir una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, no podrás verificar tu auto, ni tampoco podrás acceder al subsidio de tenencia.

¿Cuándo debo realizar el reemplacamiento en el Edomex?

De acuerdo con el Programa de reemplacamiento del Estado de México, estas son las fechas para realizar el trámite cuyo costo es de mil 43 pesos para los autos y para las motos de 776.

Terminación de placa Mes para realizar el trámite