"Que no haya temor por cierre de frontera con EU", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a Estados Unidos no le conviene cerrar la frontera con México, esto tras la firma de un decreto por el presidente estadounidense Joe Biden en el cual se detalló la facultad del gobierno de cerrar la frontera con México, cuando las entregas de migrantes exceda los 2 mil 500 personas diariamente.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal, expresó a los ciudadanos que no tengan temor de que se vaya a cerrar la frontera, porque la relación con el jefe de Estado americano es buena.

López Obrador también manifestó que no es posible cerrar la frontera entre ambos países. Foto: Archivo

“Entonces, que no haya temor de que se vaya a cerrar la frontera. Y además, tenemos muy buena relación con el presidente Biden, muy buena y estamos constantemente comunicándonos. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que se toman en Estados Unidos. Tenemos que respetar las soberanías, la soberanía de Estados Unidos y la soberanía de México”, expresó

No es posible cerrar la frontera por la integración económica: AMLO

López Obrador también manifestó que no es posible cerrar la frontera entre ambos países, ya que es bastante la integración económica y social que existe en dicho lugar.

“Bueno, hablaba yo de que no se puede cerrar la frontera, no es posible… no le conviene a ninguno de los dos países, ni a nuestros pueblos, es bastante la integración económica y social que existe en la frontera, imagínense cerrar la economía”, comentó.

Aunado a ello, el Presidente agregó que se está acordando llegar al acuerdo de tomar medidas de deportación con los países que no tienen buena relación con Estados Unidos.

“En este caso, estamos nosotros ayudando para que se acepte en los países donde ellos no tienen buena relación. El que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie porque la migración no es por gusto, es por necesidad, pero ya como toman esas decisiones y es un Estado soberano”, manifestó.

AMLO asegura que no hay deportaciones de migrantes

El presidente López Obrador rechazó que México deporte migrantes o endurezca sus políticas en la materia luego de la llamada que tuvo con su homólogo de Estados, Joe Biden. Dijo que este jueves se informará del operativo de desalojo de migrantes que estaban en el campamento de la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, y cuyo caso se trató en la reunión matutina del gabinete de seguridad.

“Salió hoy un informe, pero no tenemos más. En el transcurso de la mañana informamos (…) No, no hay deportaciones”, enfatizó.

El presidente dijo que no estaba al tanto de las declaraciones de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, que anoche tras el desalojo de migrantes criticó que el gobierno de la Ciudad de México era un “santuario de la migración”

También fue cuestionado sobre los avances en la investigación de Francisco Garduño, tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

"No, tampoco, no. Y espero que vaya bien, eso sí", dijo López Obrador

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia, informó que los migrantes fueron trasladados a Morelos, Hidalgo. El Estado de México para que realicen sus trámites en las oficinas de migración.