Morelianos conmovidos ante Virgen que llora lágrimas de sangre

Morelia, Michoacán.- Entre el asombro y el fervor, cientos de personas se han dado cita en la vivienda de una familia moreliana que asegura, una efigie de la Virgen de Guadalupe, lloró lágrimas de sangre.

Los feligreses guadalupanos han visitado la casa marcada con el número 45 de la calle Joaquín Amaro, en la colonia Obrera, para constatar con sus propios ojos lo que consideran un milagro, que ha conmovido a toda la ciudad.

Foto: Charbell Lucio

El señor Miguel, quien es comerciante y propietario de la vivienda que alberga a la virgen, sigue sin poder explicarse cómo ocurrió este suceso, pero agradece a la patrona de México que haya elegido su hogar para manifestar su presencia.

Sigue leyendo:

Reporte de robo desata persecución y balacera en Zacatecas

Mueren calcinadas dos niñas tzeltales en Chiapas: acusan a grupo indígena de provocar el incendio

“Nunca nos esperamos este regalo, por decirlo así. El domingo a las 7:00 de la mañana yo me levanté a votar y fui a la casilla pero me dijeron que era muy temprano, que abrían a las 8, entonces me regresé y abrí la tienda. Estaba almorzando cuando mi hija me gritó ‘papá la virgen está llorando, y le dije desde la tienda ‘cómo que está llorando’, pues ven para que la veas y cuando entré fue grande la sorpresa porque eran lágrimas de sangre”, contó.

A tres días del insólito descubrimiento, “Migue” asegura que la virgen ya ha dado muestras de ayuda a quienes han acudido a ella para pedirle sanación, como fue el caso de dos mujeres que padecían dolores físicos.

“La fe fue tan grande en esta persona, empezó a tocar el manto y se tocó la cabeza así y como a los 3 minutos me dijo ‘Migue, se me acaba de quitar el dolor de cabeza’. Ayer vino una señora casi arrastrando su pie, es una vecina que vive a dos cuadras de aquí, me dijo ‘déjame tocar a la virgen’, la tocó y se tocó su pie y ahorita vino a dar testimonio, me dijo ‘vengo a darle gracias a la virgen porque el dolor se me desapareció’”.

Foto: Charbell Lucio

La señora María Teresa supo de la existencia de esta virgen a través de la radio, y atraída por su fe no dudó en ir. Al ver las lágrimas de sangre, se conmovió hasta el llanto y dice que su fe creció.

“Lo primero que se me vino a la mente fue traer a mi esposo, entregárselo a ella, entregarle a mi familia, a todos mis hijos, mi mamá, mis hermanos, y sé que ella, ella es todo para mí. Hay mucha gente que ya no cree, hay mucha gente que nos están robando nuestra fe pero ella viene aquí para salvarnos, ella nos está protegiendo”, aseguró entre lágrimas.

Los devotos de la guadalupana le rezan, le cantan y hasta le echan porras. También le encienden velas, la adornan con flores y le colocan retratos de los seres queridos que le encomiendan. Los vecinos que ven desfilar a grupos de fieles, se sienten orgullosos de que el supuesto milagro haya ocurrido cerca de ellos, pero también están preocupados porque la virgen podría estar manifestando sufrimiento ante la situación que vive el mundo.

Foto: Charbell Lucio

“Sí siente uno cosas que no había sentido, como una alegría pero también como tristeza verdad, porque sabe qué nos estará dando a entender, lo que vaya a pasar más adelante solo ella sabe, es un milagro, ojala y sea un milagro para bien para todos”, dijo Saúl Anguiano, vecino de la misma calle.

Un sacerdote de la ciudad visitó a la virgen, y tomó evidencias del suceso para informar a la Arquidiócesis de Morelia, y que ésta constate el milagro. Las puertas de la casa de la familia Melchor están abiertas, sin ningún costo, para todos los creyentes que con fe, acudan a conocerla.