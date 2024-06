Estela fue raptada por hombres armados en Guanajuato, su amiga trató de defenderla y terminó en silla de ruedas

La joven no ha sido localizada tras los hechos violentos. Protocolo Alba.

En redes sociales ha ganado popularidad el caso de Estela Estephanya González García, una joven que fue privada de su libertad hace más de un año y medio. Aunque el caso ocurrió el 15 de octubre del año 2022 en la ciudad de Celaya, Guanajuato, colectivos feministas han retomado su historia y la de su mejor amiga, quien en un intento por defenderla fue atacada a balazos y desde entonces quedó en silla de ruedas.

La historia de Estela Estephanya ha tomado fuerza en redes sociales debido a que su amiga Rocío, la persona que estaba con ella al momento de los hechos, publicó un video - en redes sociales - donde detalló cómo ocurrieron los hechos violentos. La amiga de la joven describió con detalles qué fue lo que sucedió el 15 de octubre de 2022, cuando un grupo de hombres armados se llevaron a Estela y desde entonces no ha sido localizada.

Estela fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados

La joven desapareció desde octubre de 2022. Foto: Protocolo Alba.

Según el testimonio de Rocío, la amiga de Estela, ellas dos habían salido a cenar y regresaban a su domicilio en la ciudad de Celaya, pero fueron interceptadas por hombres armados. Ambas viajaban en una camioneta, propiedad de Rocío, cuando los criminales se acercaron hasta ellas y les pidieron que bajaran del vehículo; las dos mujeres decidieron no hacerlo, ya que los sujetos estaban armados y temían por sus vidas, asó que optaron por acelerar el carro y huir.

No obstante, uno de los criminales alcanzó a dispararle a Rocío, quien además manejaba la camioneta. Como consecuencia del balazo, la joven perdió la movilidad de forma instantánea: "cuando vieron que iba acelerar, disparó el tipo que estaba de mi lado; solamente disparó una vez y desgraciadamente el balazo me tocó a mí. Yo de inmediato perdí movilidad absoluta, a lo cual la camioneta solo alcanzó acelerar lo que yo alcancé a pisar. Avanzó la camioneta unos metros, no sé cuántos", declaró la amiga de Estela en un video en TikTok.

Trato de defender a su amiga y perdió la movilidad de sus piernas

La amiga de Estela quedó en silla de ruedas por el balazo que recibió. Foto: Archivo.

Aparentemente, Estela tomó el control de la camioneta y llevó a su amiga a su casa, pero cuando estaban por bajarse nuevamente fueron interceptadas por los hombres armados, quienes las bajaron de la camioneta y se llevaron a Estela. "Llegan nuevamente las personas y me dicen 'bájate', le respondo que no me puedo mover y me bajan, me deja el piso obviamente y escuchó que dicen '¿y está qué?' y otro chavo le dice 'tráetela' y ya solo escuche los gritos de mi amiga resistiéndose", comentó Rocío en el video.

La mujer agregó que no vio quiénes fueron las personas que se llevaron a su amiga, únicamente escuchó la conversación entre estas personas. Desde entonces, la familia de Estela Estephanya ha compartido su ficha de búsqueda con el objetivo de dar con su paradero. A casi dos años de su desaparición forzada, aún no hay rastros que ayuden a dar con el paradero de la joven, quien fue vista por última vez el 15 de octubre de 2022. Por su parte, Rocío reveló que tras el disparó que recibió sufrió graves consecuencias, entre ellas perdió la movilidad de sus piernas de forma permanente y actualmente tiene que utilizar silla de ruedas para poder moverse.