“Ella ya no está, pero yo voy a ser su voz”: madre de Kimberly, joven que murió tras ser quemada por su pareja

Kimberly Kasumy era una joven de 19 años de edad que fue víctima de feminicidio en el municipio de Torreón, estado de Coahuila. Simirri “N”, su supuesta pareja, la roció con gasolina y le prendió fuego debido a su “forma de vestir”, una situación que no sólo ha generado indignación, sino que es prueba de todo lo que falta por hacer para erradicar la violencia de género.

En entrevista para El Heraldo de México, la señora Lorena Sánchez, madre de la joven, expresó su exigencia de justicia. Entre el mar de sentimientos que le causa su ausencia, le ha prometido a Kimberly que ella “será su voz”, porque “su niña” no merecía morir así.

“Ya no está mi niña, ella ya no está, pero ahora yo voy a ser su voz, por eso pido justicia para mi niña, sólo pido justicia para mi niña”, dijo la madre de familia.

“Yo ya no la alcancé a ver a mi hija”: madre de Kimberly

Kimberly era una joven muy apegada a su mamá. Créditos: Especial.

Luego de la agresión que sufrió Kimberly en el mes de mayo, la madre de la joven recibió el mensaje de una trabajadora social del Hospital General de Torreón para decirle que su hija estaba delicada de salud. Aunque la mujer no dudó en ir a verla, la señora se encontraba en Lerdo y cuando llegó al centro médico le avisaron que la joven había perdido la vida.

“Yo ya no la alcancé a ver a mi hija”, contó entre lágrimas Lorena.

El sufrimiento de Lorena y su familia no paró al recibir la noticia del fallecimiento de Kimberly. Por lo contrario, desde entonces se formó un vacío que no se logra llenar con nada, ya que a pesar de que pasa el tiempo, sus seres queridos todavía no asimilan que no volverán a estar con ella.

“Ya no es lo mismo porque antes me despertaba y yo sabía que en cualquier momento me llegaba un mensaje de mi hija o que yo podía ir a verla, que la iba a ver en algún lugar, pero ahorita no me hago a la idea de que no la voy a ver”, dijo la mujer.

“Tierna y cariñosa”: ¿Quién era Kimberly Kasumy?

Kimberly soñaba con ser parte de la Marina. Créditos: Especial.

Kimberly Kasumy era una joven de 19 años de edad y era la hija más pequeña de cinco hermanos. Su madre, la señora Lorena, la recuerda como una muchachita muy tierna a la que le encantaba leer, razón por la que incluso, siempre llevaba un libro en su mano.

Como seguramente pasa con muchas jóvenes, Kimberly tenía sueños y metas. Uno de los más importantes para ella era el de pertenecer a la Marina de México. De hecho, anteriormente la joven estaba estudiando en un Colegio Militar en Mazatlán, Sinaloa, que le permitió viajar a diferentes partes del país e, incluso, llegar a Japón.

Aunque por motivos personales, la joven tuvo que dejar sus estudios, nunca desistió de luchar por lo que quería y a su corta edad buscó salir adelante sola con la ilusión de que “cuando se acomodara bien”, regresaría a terminar la preparatoria, pero la violencia de género le arrebató esa ilusión, así como seguramente se la quitó a las al menos 246 víctimas de feminicidio que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para los primeros cuatro meses del año.

Cuando la violencia se llevó los festejos: el último cumpleaños de Kimberly

Kimberly cumpliría 20 años en noviembre. Créditos: Especial.

Con la ternura que la caracterizaba, Kimberly siempre se mantuvo a lado de su madre. La señora Lorena explica que a pesar de que su hija tenía 19 años de edad, siempre fue “su niña” por la forma tan dulce en la que le demostraba su amor entre besos y abrazos.

“Entro a su cuarto y no dejo de ver a mi hija ahí siempre con su sonrisa, bien cariñosa. En todas las fotografías sale abrazándome, dándome besos, porque era una niña muy cariñosa”, expresó Lorena.

Es inevitable que el sentimiento brote cuando Lorena recuerda que el 30 de noviembre sería el cumpleaños número 20 de Kimberly. Y es que todavía tiene en su memoria como el año pasado sus nietas y ella pusieron una bocina y le cantaron las mañanitas sin saber que sería la última celebración a su lado.

Aún así y aunque físicamente ya no está, la joven sigue presente en cada pensamiento de su madre. La mujer cuenta que hasta el momento, el cuarto de su hija permanece intacto como lo dejó: todos sus libros están acomodados, su computadora está en su mueble, sus pertenencias continúan ahí y sus ganas de luchar están más presentes que nunca.

La forma de vestir no es un delito

La madre de la joven sigue sin entender la razón por la que le quitaron la vida a su hija. Créditos: Especial.

Aunque pasan los días, Lorena sigue sin creer que el presunto agresor haya quemado a Kimberly “por su forma de vestir”. En medio de un contexto en el que las víctimas de violencia de género son culpabilizadas hasta por la ropa que utilizan, la señora intenta explicar que su hija no vestía con prendas que socialmente se pudieran considerar “provocativas”.

“Yo tengo la última conversación con mi hija y ella me manda una foto en la que está con su vestido que traía ese día y créame que no está ni escotado ni rabón. Se me hace injusto, mi hija no merecía morir de esta manera”, dijo la mamá de Kimberly.

Entre lágrimas de desesperación, la mujer expresa que le gustaría difundir la última fotografía de Kimberly para que la gente se dé cuenta que no es justo que le hayan arrebatado la vida “sólo por vestir de negro”.

“No tiene nada de malo vestir de negro, yo visto de negro a diario y no por eso me van a quitar la vida”, expresó la mujer.

Frente al contexto en el que las niñas y mujeres siguen siendo asesinadas por su ropa y ante la ausencia de Kimberly, lo único que pide Lorena a las autoridades es que el caso de su hija no quede impune, porque aunque la joven de 19 años ya no está para defenderse, ella siempre será el eco de su voz.