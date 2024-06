Con Sheinbaum como presidenta vamos de gane, dice AMLO

Con Claudia Sheinbaum vamos de gane, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar que es una mujer de convicciones, sensible, humana y honesta.

En la conferencia de prensa matutina, enfatizó que no habrá represión durante su gobierno y está casi seguro de que lo mismo sucederá con el próximo gobierno.

“Pero es muy importante eso, lo mismo en el caso de la represión, les puedo garantizar que no hay represión, no ha habido ni habrá. Y una buena nueva, una muy buena nueva, es que no habrá hasta que yo termine y estoy casi seguro de que no habrá hacia adelante porque conozco bien a la compañera Claudia Sheinbaum”, afirmó.

López Obrador recalcó que discrepa de los extremistas porque “terminan siendo muy traidores al pueblo”.

Destacó que la ex jefa de gobierno preparada y con experiencia, que desde su juventud defendió derechos.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México

“Es una mujer, además de preparada, con mucha experiencia en asuntos públicos, es una mujer con convicciones, muchas convicciones. Hace unos días vi una parte de un documental, cuando estaba jovencita, en un mitin en la universidad, estaba arriba de un escritorio, y me llamó mucho la atención porque lo que estaba diciendo era, compañeras, compañeros, no nos caigamos en la provocación, cuidado con la provocación”, dijo.

“Ella sabe, es muy sensible, es muy humana y es honesta. O sea, vamos de gane, pero no solo los del flanco izquierdo, todos los mexicanos, todos, todos, todos. A ver si encuentras, porque eso me salió, bueno, todo me sale del alma, pero ya me están censurando, ya lo sé”, remarcó.