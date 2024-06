Agoniza el río Las Nutrias en Juchitán, Oaxaca

El río Las Nutrias, tiene una longitud de 98.3 kilómetros desde su nacimiento en la sierra Mixe-Zapoteca, hasta su desembocadura en la Laguna Superior, en el Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca. En esta cuenca se encuentran asentadas 155 localidades, que desechan sus residuos dentro de su cauce, provocando una grave afectación con diversos agentes contaminantes, desde domiciliarios, agroquímicos, hasta desechos tóxicos de algunas empresas.

“Ahorita el río no tiene corriente, no ha habido lluvia y como consecuencia esta planta que está taponeando gran parte ya del río, no nada más en Juchitán, lo hemos visto desde Espinal, gran parte de la rivera del río, está haciendo que haya un mal olor, que los peces que están ahí, que la fauna que está ahí todavía se está muriendo, han sacado fotografías de los peces que están muertos, lo que pasa es que no tiene oxigenación el agua, mientras más crece esta planta, mas va taponear las entradas de oxígeno”, dijo Eduardo Martínez Noriega, Director del Centro de Educación Ambiental “Julio Bustillo Cacho”.