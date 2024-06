Martí Batres declara 178 hectáreas como Áreas de Valor Ambiental en CDMX

La Ciudad de México tendrá otras 178 hectáreas protegidas como áreas de valor ambiental que no podrán ser urbanizadas, informó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

En la presentación de las seis nuevas áreas de valor ambiental, el mandatario dijo que se publicó el decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que estos espacios tendrán la categoría de “bosques urbanos”.

Nuevas áreas de valor ambiental

Áreas que fueron declaradas de valor ambiental

La “Alameda del Sur”, el “Jardín Ramón López Velarde”, el “Parque Lineal Vicente Guerrero”, el “Parque Cuitláhuac Zonas Norte y Sur” y el “Parque Lineal Gran Canal – Ave Fénix” fueron declarados como Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México.

“A un área de valor ambiental, el gobierno está obligado a cuidarla por sus servicios ambientales, y segundo se garantiza que no se va a tocar lo verde, no, o sea no se puede construir, no se puede sustituir jardines por losas de cemento, de concreto, esa es una protección muy importante que se garantiza con la figura de áreas de valor ambiental, entonces aquí pues nada de urbanizar, estas áreas nada de privatizarlas, no, están protegidas, por eso son áreas de valor ambiental”, explicó.

Área de Valor Ambiental en la CDMX

Martí Batres dijo que dentro de los mecanismos para proteger el medio ambiente está la posibilidad de contar con ciertas categorías de protección, como las áreas naturales protegidas o de las áreas de valor ambiental.

“Las áreas de valor ambiental son áreas verdes donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades humanas (...) garantizan los servicios ambientales, que quiere decir eso, que en estas áreas de valor ambiental se garantiza que haya atención regando los jardines, cuidando los árboles cuidando andadores, haciendo la limpieza, retirando desechos sólidos”, indicó.

