AMLO asegura que los conservadores están "pasmados" tras la aplastante victoria de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los conservadores están pasmados porque no se esperaban los resultados de la elección del 2 de junio. En la conferencia de prensa matutina, dijo que sus adversarios tienen otra información porque vivían en una burbuja y trataron de manipular difundiendo la idea de qué México vivía en crisis y en una tragedia aunque la realidad es otra.

“Por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo, todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos, no esperaban eso, no esperaran eso, ¿por qué no lo esperaban? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país, y esos oligarcas tienen sus mecanismos de control y de manipulación.

López Obrador dijo que por esa situación, muchos se creyeron lo que les transmitieron de manera tendenciosa.

Claudia Sheinbaum será la nueva presidenta de México

FOTO: Especial

“Entonces no les gusta, pero fue un desastre el modelo neoliberal, pero fíjense el papel de la manipulación, ¿qué fue lo que trataron de sembrar en la mente de los mexicanos? Lo opuesto, de que la tragedia de México, de que la crisis en México es la de ahora, nunca había estado mal el país como ahora, que terrible, y muchos se lo creyeron, pero además aún cuando la realidad es otra porque no quisieron ver la realidad, y además porque fue mucho, ha sido mucho el bombardeo de mentiras”, acusó.

Manifestó que durante el periodo neoliberal fue el mayor saqueo a México en toda su historia y puede probar técnica y científicamente.

“Pero no sólo eso, querían destruir todo lo público, desde luego privatizarlo todo, con la idea de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿qué fue el Fobaproa? Convertir las deudas de unos cuantos en deuda Pública”, afirmó.

