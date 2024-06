Levantan a profesor y campeón de ajedrez en Sinaloa: Familiares bloquean vialidad para exigir su regreso

En un ambiente cargado de incertidumbre, familiares, alumnos y amigos del renombrado profesor de ajedrez y campeón nacional, Paul Omar Pérez Avendaño, tomaron el bulevar Enrique Sánchez Alonso frente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La fecha, 25 de junio, quedó marcada por la violenta irrupción de hombres armados en su domicilio de Navolato, quienes, sin mediar palabra, lo arrancaron de su hogar a las 6:50 de la tarde.

La colonia Salvador Alvarado se convirtió en el escenario de una tragedia. Testigos narran cómo un vehículo compacto azul se detuvo frente a la casa de Pérez Avendaño. En cuestión de segundos, el ambiente se llenó de gritos y forcejeos. Palabras altisonantes se mezclaron con el ruido del forcejeo antes de que el auto desapareciera en la distancia, llevándose con él al querido profesor.

Sigue leyendo:

Gobierno de Sinaloa confirma 7 muertos y un detenido tras enfrentamiento en Eldorado

"Te queremos de regreso, profe Paul" y "Solicitamos apoyo a las autoridades para localizar al profesor Paul Omar" se leía en las cartulinas sostenidas por manos temblorosas pero decididas. La comunidad, unida en su dolor, exigía respuestas y acciones inmediatas de las autoridades.

Así fue como se llevaron a Paul Omar Perez Avendaño

María Corina Ochoa Ávila, esposa de Pérez Avendaño, relató con voz quebrada los momentos de angustia. "Acabábamos de llegar de dar clases de ajedrez, él se quedó platicando en la cochera mientras yo entraba a la casa con mis hijos. De pronto escuchamos palabras altisonantes, escuché a mi esposo decir: tranquilos, tranquilos. Corrí inmediatamente y lo único que vi fue que se lo llevaban en un carro. No hemos tenido noticias de él, no han pedido dinero ni nada", narró con evidente preocupación.

Paul Omar Perez Avendaño

Créditos: Especial

María Corina destacó el carácter pacífico y dedicado de su esposo. "Él es una persona de bien, no había recibido amenazas, no sabemos de dónde viene esto, no sabemos qué está pasando. Esperamos que sea una equivocación, pero ya no sabemos qué pensar. Si buscan su historia en redes sociales, verán que siempre ha ayudado a las personas, ha participado en torneos y ha traído medallas a nuestro estado a nivel nacional", añadió con lágrimas contenidas.

Paul Omar Pérez Avendaño, de 46 años, inició su carrera en el ajedrez a los 11 años. Con 35 años de experiencia enseñando el juego, ha participado en 12 mundiales y actualmente trabaja en la Secretaría de Educación Pública en el departamento de educación especial. Además, imparte clases en la Universidad de Occidente y dirige un taller de ajedrez en la biblioteca municipal.

Manifestación por Paul Omar Perez Avendaño

Créditos: Manuel Aceves

En la manifestación, también se hicieron presentes el activista de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Leonel Aguirre, y el profesor Oscar Loza Ochoa, quienes exigieron resultados en la investigación y el pronto esclarecimiento del caso. La comunidad, unida por el dolor y la incertidumbre, espera que las autoridades respondan y traigan de vuelta a su querido profesor.

LA