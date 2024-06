"Estoy renovada y con ganas de cambiar el sistema de justicia" asegura San Juana Maldonado tras recibir indulto

A un día de haber salido de la cárcel del Xolol, en la Huasteca potosina tras haber obtenido el indulto por gracia de parte del Congreso del Estado tras 15 años de estar recluida acusada de secuestro, Sanjuana Maldonado Amaya se dijo renovada y con muchas ganas de aportar para mejorar las condiciones y la libertad de muchas mujeres que como ella están sentenciadas injustamente por un sistema de justicia viciado en San Luis Potosí.

“Siempre clamé a Dios porque llegaran un día las personas indicadas para que pudieran ver mi caso, pudieran ayudarme a demostrar mi inocencia y bendito sea Dios llegó ese día, gracia a Dios por mi libertad, que Dios los siga usando para hacer justicia, más en nuestro estado que necesita mucho implementar leyes, que pongan atención a mujeres privadas de su libertad y sentenciadas a 20, 30, 40, 80 años sin beneficio alguno, yo tuve que esperarme 15 años para poder estar en libertad, llamé a ese Dios vivo y ese Dios vivo me escuchó, puso las personas indicadas, puso los medios y gracias a Dios ese sueño fue posible”, expresó en su primera conferencia de prensa en la capital potosina.

Sanjuana consideró como una gran bendición el haber obtenido su libertad y reunirse con su mamá, sus dos hijos y sus hermanos que junto con la fe en Dios fueron la fortaleza que le permitió resistir 15 años de reclusión en diversos penales.

“Fueron mi fortaleza e impulso para salir adelante y continuar en la espera, en seguir confiando, tener fe en Dios que iba a obrar un día de manera sobrenatural y que a pesar de que los jueces me decían que yo cumplía mi sentencia hasta el 2039 siempre tuve la esperanza y dije Señor tú me vas a ayudar a comprobar mi inocencia porque no le he hecho daño a nadie, porque no me gustan los problemas, siempre he respetado a las personas y me pone en un lugar donde yo no cometí ese delito, sería incapaz, primero que tengamos el valor a decir que no, que sepamos respetarnos y tener amor propio por uno mismo”, expresó sumamente conmovida.

Mencionó que la resiliencia para superar el error de la justicia potosina que la condenó erróneamente a 30 años de prisión le permitió reconstruirse mediante el trabajo y el estudio dentro de los penales.

Siento que vengo preparada, renovada y soy una nueva persona, soy una mujer con valores, con decisiones sabias porque no vengo sola, Dios me acompaña siempre, en estos 15 años gracias a él que me fortaleció y le pido solamente sabiduría para enfrentar las situaciones, sabiduría que viene de lo alto porque esa es la que no nos va a dejar errar y me siento preparada, capaz de enfrentar, ya pasé 15 años”, enfatizó.

Dijo que su mayor deseo ahora en libertad es terminar su carrera de Informática y seguir esforzándose al lado de su familia para “poder cambiar el sistema de justicia que existe en San Luis Potosí porque es necesario, a veces por no leer el expediente o no querer tener trabajo le dan carpetazo y ahí te quedas tanto tiempo, pero creo que vengo capacitada en el nombre de nuestro señor Jesucristo”, ultimó.

Presentan Ley Sanjuana para indultar a decenas de personas en penales de SLP

Acompañada del presidente de “Perteneces A.C.” y ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, Sanjuana Maldonado Amaya presentó este viernes al Congreso del Estado la iniciativa de la “Ley Sanjuana” que busca reglamentar el indulto en San Luis Potosí, gracia que recibió ayer por parte del Pleno del Poder Legislativo.

Acompañada en todo momento de su mamá y sus dos hijos, Sanjuana entregó la iniciativa en la Oficialía de Partes del edificio “Presidente Juárez”tras una caminata por el Centro Histórico de la capital potosina.

José Mario de la Garza quien encabezó el bloque legal para sacarla de la cárcel, explicó que la “Ley Sanjuana” abre una reflexión sobre la idea de descubrir delitos sin entender los derechos humanos y la perspectiva de género, y también, en caso de ser aprobada por el Congreso del Estado, contar con un protocolo para revisar caso por caso.

Destacó que no existe en San Luis Potosí una ley del indulto lo que dificultó el caso de Sanjuana Maldonado ya que solamente hay un solo artículo en la Constitución que habla de ese perdón, por lo que en la iniciativa que presentaron este viernes proponen una ley secundaria y que habrá el debate en la revisión de casos donde la sentencia está integrada con violaciones de derechos humanos a cualquier persona que esté en prisión o a una defensa bajo el análisis de la perspectiva de género.

De la Garza Marroquín sostuvo que la “Ley Sanjuana” que se propone para San Luis Potosí está en la discusión que se ha hecho a nivel nacional respecto al mecanismo de elección de jueces y magistrados, es un debate que se está haciendo con la justicia federal, pero mediante un planteamiento de que la justicia se construye desde el ámbito local, “ojalá esta ley sea aprobada en la Legislatura, por supuesto discutida y analizada y si se puede mejorada, estaremos muy contentos que pueda ser un referente para otras legislaturas de otros estados porque Sanjuanas Maldonados hay muchas en San Luis, pero también hay muchas en otras cárceles de otros estados de la República donde también hay sentenciadas injustamente”, lamentó.

El presidente de “Perteneces A.C.” consideró que no se trata solamente de la presentación de la iniciativa sino que Sanjuana Maldonado quiere direccionar sus esfuerzos a ayudar a muchas mujeres con las que convivió en las cárceles y que están en condiciones similares a las de ella, y junto con los colectivos empezar a revisar cada caso para determinar quiénes merecen la libertad.

En ese sentido, Sanjuana Maldonado señaló que “hay muchas experiencias de compañeras que por amor o por andar con una mala junta llegan al extremo de llegar a prisión, nadie está exento, un problema de esos cualquiera lo puede tener, pero sí hay muchas personas que por no tener dinero para pagar un abogado ahí se quedan mucho tiempo y ahí están todavía compurgando sentencias”, lamentó.