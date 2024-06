AMLO invita a inversionistas extranjeros a no dejarse engañar por abogados de la época neoliberal

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los inversionistas extranjeros que tienen empresas en México y que contratan despachos a no dejarse engañar por los abogados que eran estrella en la época neoliberal. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional señaló que los inversionistas no deben de confiar en ellos porque a pesar de que antes tenían muchas influencias, ahora solo mal aconsejan.

“Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar, porque contratan despachos de abogados que antes esos abogados eran las estrellas, porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los mal aconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas", expresó.

Sigue leyendo:

AMLO presenta resultados de encuesta de Morena sobre reforma al Poder Judicial: "es evidente que se necesita"

AMLO responde al Fondo Monetario Internacional: "sí hay de otra"

El presidente dijo que no se dejen mal aconsejar. Foto: Presidencia

El mandatario federal señaló que dichos abogados penalistas eran muy famosos durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari o de Ernesto Zedillo, y los mismos afirmaban que no tenían ni un cliente en la cárcel, pese a que llevaban casos de “finísimas personas”.

“Yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas, eran famosísimos, en la época de Salinas, de Zedillo. Los trajes de lo más elegante, los zapatos engominados y había algunos que hasta se anunciaban diciendo, no tengo un cliente en la cárcel y me ha tocado llevar los asuntos de puras, finísimas personas. Pero así se anunciaba. No, hay abogados riquísimos No, hay abogados riquísimos con el tráfico de influencia”, agregó.

BRC