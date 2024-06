Qué es el Spoofing, ciberataque con el que te vacían la cuenta del banco

Recientemente han crecido las estafas a través de llamadas telefónicas en las los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de la institución bancaria en la que alojas tus ahorros o el pago de tu nómina, esto tiene un nombre específico y quien lo practica comente varios delitos, te compartimos lo que es el spoofing.

El spoofing, también conocido como suplantación de identidad, es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para hacerse pasar por entidades o personas de confianza con el objetivo de engañar a las víctimas y obtener información personal o financiera. En el contexto del robo de dinero de cuentas bancarias, el spoofing se utiliza principalmente de dos maneras:

Sigue leyendo:

La estafa del teléfono roto: así fue como un turista evitó caer en el fraude

Spoofing de número de teléfono:

Los estafadores utilizan herramientas para enmascarar su número de teléfono y hacerlo parecer el de una entidad bancaria legítima. Luego, se contactan con la víctima por teléfono, haciéndose pasar por un representante del banco.

Con tácticas de ingeniería social, intentan convencer a la víctima de que proporcione información personal o sensible, como claves de acceso a la cuenta bancaria, números de tarjeta de crédito o datos de autenticación. Una vez que obtienen esta información, los estafadores pueden realizar transferencias no autorizadas, vaciar la cuenta bancaria de la víctima o incluso solicitar créditos a su nombre.

En tiempo real pueden cambiar el número para que coincida con el de tu banco

Créditos: Pexels

Spoofing de correo electrónico:

Los estafadores envían correos electrónicos diseñados para parecerse a los de una entidad bancaria legítima. Estos correos electrónicos a menudo contienen enlaces o archivos adjuntos maliciosos que, cuando se hacen clic, pueden infectar la computadora de la víctima con malware.

El malware puede robar información personal o financiera almacenada en la computadora, incluyendo las credenciales de acceso a la cuenta bancaria. Con esta información, los estafadores pueden acceder a la cuenta bancaria de la víctima y realizar transacciones fraudulentas.

Con este fraude pueden vaciar tu cuenta bancaria en segundos

Créditos: Freepik

¿Cómo protegerme del Spoofing?

No confíes en llamadas o correos electrónicos no solicitados, incluso si parecen provenir de tu banco. Si recibes una llamada o un correo electrónico del banco, verifica la dirección de correo electrónico o el número de teléfono antes de responder. Si no estás seguro, contacta directamente al banco a través de un canal oficial, como su sitio web o número de teléfono verificado.

Evita proporcionar información personal o financiera como claves de acceso a la cuenta bancaria, números de tarjeta de crédito o datos de autenticación, a través de una llamada telefónica o un correo electrónico no solicitado. Asegúrate de que tu sistema operativo y software antivirus estén actualizados para protegerte contra las últimas amenazas cibernéticas.

Utiliza contraseñas seguras y diferentes para cada una de tus cuentas bancarias y otras cuentas en línea. Revisa periódicamente los movimientos de tu cuenta bancaria para detectar cualquier actividad no autorizada. Y si detectas alguna actividad sospechosa en tu cuenta bancaria, reportarla inmediatamente al banco.

LA