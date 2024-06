"Me hubiera quedado para que también me mataran”, narra sobreviviente de masacre en León

Cinco miembros de la Guardia Nacional se encuentran detenidos y bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según confirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el multihomicidio en el que cuatro mujeres y tres bebés fueron asesinados en León, Guanajuato.

Aquel día, El pasado 9 de junio en una vecindad ubicada en la Calle Pénjamo de la colonia Industrial de León, Guanajuato, se registró un tiroteo el cual acabó con la vida de seis personas, pero dos más sobrevivieron y uno de ellos narró lo sucedido con sus familiares y la Guardia Nacional.

Nos amenazaron con matarnos a todos, dicen

“Mi esposa me dijo que corriera, de haber sabido me hubiera quedado para que también me mataran”, dijo uno de los dos sobrevivientes, un adulto mayor, esposo de una de las mujeres asesinadas en la calle de Pénjamo. Dicha persona asegura que a las afueras de su vivienda se registró una balacera y posteriormente, los oficiales entraron a su casa.

De acuerdo con el testimonio que le brindó al periodista Ciro Gómez Leyva, el sobreviviente relató que los elementos de la Guardia Nacional los amenazaron con asesinarlos "a todos, niños, mujeres" si no les entregaban las armas, sin embargo, rechazó que en su vivienda existiera algún armamento.

Las víctimas fueron identificadas como Naomi de 53 años, Nayely de 21 años, Aracely 32 años, Ana Cristina 19 años, un niño de dos años y un bebé de tres meses.