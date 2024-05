Burrolandia, el santuario mexicano que lucha contra la extinción del burro mexicano

México esconde diversos santuarios animales que tienen la encomienda de promover y hacer valer los derechos de quienes no tienen voz. Uno de esos lugares es Burrolandia México A.C., que es el primer santuario de burros en América y lucha contra la extinción del burro mexicano cuya población ha disminuido un 75% en los últimos 30 años, explica en entrevista para El Heraldo de México Raúl Flores Alfaro, administrador del centro animalista.

Desde los corredores del santuario, el rescatista animal expone que la situación del burro mexicano ha cambiado en el país porque la población de estos animales pasó de ser de 1,500 millones a 250 mil burros, de acuerdo con las cifras del Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de 1991.

Cada 8 de mayo se celebra el Día Internacional de Burro, a fin de proteger a esta especie. Foto: Instagram Burrolandia.

8 de mayo, Día Internacional del Burro

En el marco del Día Internacional del Burro, que se conmemorara el 8 de mayo para conservar esta especie, mientras se le ofrecen las adecuadas condiciones de vida, es clave entender el contexto de este animal, razón por la que el administrador de Burrolandia indica que el centro animalista se sitúa en el municipio Otumba, en el Estado de México, porque es conocido como “El Pueblo Mágico de los Burros” debido a la gran población de burros que resguardaba hace unos años.

“Un burro puede llegar a soportar un peso de más de 130 kilogramos y puede jalar grandes cantidades de peso de un carruaje”, comparte Raúl Flores Alfaro, administrador de Burrolandia.

El burro, llegó a México durante la Conquista

Aunque el burro es originario de África, donde fue domesticado por egipcios para realizar diversas tareas pesadas, como la carga y el transporte, llegó a México debido a la conquista española. En esa época, el país se llenó de diversos animales, como el burro, “que era el instrumento de transportación”. Raúl Flores Alfaro precisa que Otumba se volvió el hogar de los burros porque era el pasó obligado de los trayectos, ya que se volvió “paradero” durante la conquista española y forzosamente pasaban numerosas personas, especialmente las que comercializaban y hacían intercambio de bestias de carga.

Aunque el burro es originario de África, llegó a México a causa de la conquista española. Foto: Especial.

¿Por qué está desapareciendo el burro mexicano?

Pese a la función que este animal ha tenido en el país, en la actualidad ya desapareció el 75% de la población del burro mexicano, lo que se debe a diversos factores, expone el administrador de Burrolandia. Para él, las principales razones son dos siguientes:

“En los últimos 30 años nos hemos dado cuenta de que más del 75% de la población de los burros ha desaparecido”

Los burros eran únicamente vistos como animales de carga, pero los avances tecnológicos han ocasionado que sean desplazados, especialmente en las labores agrícolas porque “los campesinos ya no los utilizan y los empezaron a desechar”

Hay creencias en torno a la piel de burro porque la gelatina de esta se procesa para fabricar medicinas tradicionales, dulces populares y productos de belleza en China, país donde la piel es enviada

“Independientemente del apoyo que ha brindado el burro, no se le ha dado el cuidado correcto, no se le dan las atenciones, y el resultado es que ya no pueden aguantar los animales”, expone Raúl Flores Alfaro, agregando que “es así como que empieza a desaparecer el burro en México”.

Los burros son parte de los équidos. Foto: Especial.

Burrolandia, el hogar del burro mexicano en peligro de extinción

Para el rescatista animal, se trata de una situación “alarmante”, ya que los burros no deben ser vistos como animales de carga cuya vida debe terminar cuando ya no “sirven”. Por lo mismo, en 2006 nació Burrolandia cuyo equipo de trabajo son 10 personas, más cinco voluntarios, quienes han rescatado burros de diversos estados del país. “Creo que una cuarta parte de los estados de México hemos recorrido y en todos nos dicen lo mismo ‘ya no hay burros, se están extinguiendo’”, recuerda el administrador del centro animal.

Actualmente Burrolandia cuenta con 93 burritos, entre machos, hembras y pollinos, que es como se les dice a los burritos bebés o pequeños. Hay más de 100 razas de burro y en Burrolandia se encuentran los tres principales tipos de burros: Miniatura, burro común y burro gigante.

Cada ejemplar tiene su propia historia, como es el caso de “Florindo”, que fue rescatado tras sufrir violencia, ya que le mutilaron la mitad de una oreja. También se encuentra “Copo de nieve”, quien fue atacado por perros y se le deformó su casco, y “Campeón”, a quien su dueño ya no quiso porque no ganó una actividad de la Feria Nacional del Burro Otumba y, de hecho, de ahí surgió su nombre.

Burrolandia se enfoca en proteger a estos animales en peligro de extinción. Foto: Instagram Burrolandia.

¿Cómo se puede apoyar a la conservación del burro?

A fin de mantener el santuario, se realizan diversas actividades, empezando por las visitas guiadas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de tarde. El acceso para los niños tiene un costo de 80 pesos, mientras que los adultos pagan 100 pesos. No pagan los menores de 3 años y las personas con alguna discapacidad.

También existe el programa de apadrinamiento para que las personas aporten a los gastos de los burritos. Las personas pueden hacer el donativo que deseen, que puede ser en efectivo o en especie. Además, hay jornadas de voluntariado, especialmente para bañar a los burros.

Para saber más de Burrolandia, las personas pueden visitar su página web https://burrolandia.mx/, así como sus redes sociales que aparecen con el nombre Burrolandia. Mediante estas, podrán saber cómo es el día a día de los huéspedes del santuario, además de que aprenderán datos curiosos de estos animales.