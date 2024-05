VIDEO: conductor intenta escapar de un retén y se estrella contra una grúa en la CDMX

En la Ciudad de México se realizan diferentes operativos de tránsito durante la noche y madrugada con el fin de evitar accidentes ya sea porque los automovilistas conducen a exceso de velocidad o por conducir bajo el influjo del alcohol u otras drogas y que pueden representar un riesgo tanto para ellos como para otras personas del entorno. Los retenes policiacos son controles preventivos que se realizan en diferentes puntos de la capital del país.

Recientemente en redes sociales se compartió el video de un retén operativo de tránsito en la CDMX; sin embargo, el conductor de un auto rojo intentó escapar, pero las cosas no resultaron como lo esperaba, ya que salió tan rápido para burlar a los elementos de la policía de tránsito que terminó estampándose contra una grúa que se encontraba detenida a la mitad de la calle unos cinco metros adelante.

Pese a que el conductor se encontraba rodeado de policías de tránsito, de quienes también intentó escapar, todo resultó contraproducente ya que la defensa de su vehículo quedó destruida tras impactarse contra la parte trasera la grúa. En el clip de tan sólo 22 segundos que circula en X, antes Twitter, se ve cómo los policías se le acercan al automovilista, mientras que el conductor que se encuentra en la grúa se mantiene en el mismo lugar.

Entre los testigos que se encontraban en el lugar, se puede escuchar sus expresiones: "dale reversa, papi", "de reversa" y otras expresiones de sorpresa por el intento fallido de escapar de las autoridades de tránsito. Debido a esto, el conductor del coche rojo fue detenido.

Al respecto de este percance, los usuarios de redes sociales compartieron sus opiniones: "Claro que fue detenido... Por la grúa", "Jajajaja y cómo consiguió su permiso para conducir autos Jajajaja", "3mil veces pagar horas o multa que lo que le va a salir su intento", "Se escucha pura gente fina" y "Jajaja eso si me daría mucha pena, salir huyendo y que me durara poco tiempo y me estampara a unos centímetros", entre otros.