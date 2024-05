Protestan empleados del PJF

Entre gritos contra Morena, contra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, alrededor de 300 empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) criticaron las reformas impulsadas por el gobierno federal.

Sigue leyendo:

Inicia PJCDMX diplomados para litigantes con miras a la implementación del CNPCyF

Vinculan a proceso a menor por el presunto feminicidio de una estudiante de secundaria en Tlalnepantla

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, exdirector de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), fue uno de los oradores durante la protesta y aseguró que la unidad, el profesionalismo y la lealtad a la institución les da la fortaleza para soportar los ataques a la independencia y autonomía del PJF originados desde las conferencias matutinas del Poder Ejecutivo y en el grupo mayoritario de la actual Legislatura federal.

“A partir de 2018, hemos resentido, entre otros actos, la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos con la intención de afectar el ingreso de las personas juzgadores, dos: la reforma al artículo 97 constitucional para rotar cada cinco años a las y los jueces y magistrados federales, que por cierto, no pasó…

“La reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para extinguir los fideicomisos de la Judicatura Federal afectando a más de 55 mil trabajadores, nos preguntamos, ¿por qué no se ha ejecutado? Gracias a la suspensión emitida con efectos generales en el juicio de amparo que promovimos”, explicó.

Mencionan recorte al presupuesto del PJF de 2024

El recorte al presupuesto del PJF de 2024, entre otras propuestas de reformas como la de elegir a jueces y magistrados por voto popular, fueron mencionadas por el magistrado.

“No al debilitamiento del juicio de amparo, no al retroceso de la suspensión (judicial) con efectos generales”, enfatizó. Muñoz Alvarado aseguró que los integrantes del PJF no son “la dictadura de la toga” sino garantes de la Constitución.

Señaló la solidaridad con la ministra presidenta Norma Piña porque actuar con justicia nunca será justificación para iniciar juicio político.

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos”, “Poder Judicial Federal, contrapeso nacional”, y “A mí no me eligió el pueblo, pero elegí trabajar para el pueblo, salvaguardando sus derechos”, se leía en las mantas de los empleados judiciales que acudieron desde diferentes partes del país para manifestarse en el monumento de la Ciudad de México.

MYPR