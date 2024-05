¿El 10 de mayo es un día de descanso obligatorio? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Con la llegada del quinto mes del 2024, cientos de personas comenzaron a preguntarse si el 10 de mayo, fecha en el que se celebra en México el Día de las Madres, es considerado como un día de descanso obligatorio, por lo que en esta nota te diremos qué es lo que contempla la Ley Federal del Trabajo al respecto, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como se dijo antes, el 10 de mayo se festeja el Día de las Madres en México y dicha celebración es considerada como una de las más importantes para la sociedad mexicana pues además de tener un profundo significado también representa una derrama económica considerable pues durante esta fecha se acostumbran a dar regalos de todo tipo a las mamás, además, las tiendas y restaurantes lucen abarrotados.

El Día de las Madres se celebra el 10 de mayo en México. Foto: Especial

¿El 10 de mayo es considerado como un día de descanso oficial?

Pese a la relevancia que tiene el Día de las Madres en México, el 10 de mayo no es considerado como un día de descanso obligatorio oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo, por lo que durante la referida fecha no se deben suspender las actividades laborales en territorio mexicano, sin embargo, existen algunas empresas que les dan el día a las colaboradoras que son madres, incluso, en algunos centros de trabajo se suspenden labores para todos los empleados, pero esto dependerá de cada empresa pues como se dijo antes, no están obligadas a dar el día.

Cabe mencionar que, el 10 de mayo tampoco se considera como un día de descanso en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que en los planteles de educación básica sí habrá actividades, sin embargo, la referida fecha usualmente se utiliza para hacer eventos especiales por el Día de la Madre y regularmente, en cuanto finaliza dicho evento, los alumnos pueden retirarse a sus casas para celebrar a sus madres.

El Día de las Madres no es considerado como un día de descanso obligatorio. Foto: Especial

¿Cuántos días de descanso obligatorios le quedan al 2024?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo durante el 2024 hay ocho días que son considerados como descanso obligatorio, con posibilidad de convertirse en nueve en caso de que sea necesario realizar una jornada electoral extraordinaria.

Luego de este miércoles 1 de mayo (Día del Trabajo), los días de descanso obligatorio que le restan al 2024 son los siguientes: