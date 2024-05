Marchas y bloqueos hoy, viernes 3 de mayo de 2024

Estas son las marchas y bloqueos previstos para el día de hoy, viernes 3 de mayo 2024.

VICTIMAS DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Estacion del Metro Olivos de la Linea 12 en Av. Tlahuac (Frente al VIPS).

MOTIVO: Realizaran conferencia de prensa y misa a 3 años del colapso de la Linea 12 del Metro y las victimas reales continuan olvidadas e ignoradas por el Gobierno, Fiscalia General de Justicia CDMX Y Tribunal Superior de Justicia, Anunciaran nuevas acciones juridicas.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS).

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Suprema Corte de Justicia de la Nación (S.C.J.N.).

MOTIVO: Conferencia de prensa a 3 años del encarcelamiento injusto de Higinio Bustos Navarro.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ESTUDIANTES NORMALISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO.

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen la asignación de presupuesto para nuevas plazas y el “Programa de Estímulos a la Jubilación”.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVA FEMINISTA "ARTEMISAS VETERINARIAS".

HORA: 12:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro s/n., Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STCM).

HORA: 13:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago del seguro para el retiro del año 2019.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA DE FEMINICIDIO.

HORA: 13:00

LUGAR: Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio y pena máxima para el presunto responsable.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HIJAS DE LA CANNABIS.

HORA: 17:00 a 20:00 hrs.

LUGAR: Hemiciclo a Juárez en Av. Juarez S/N Col. Centro Alcaldía Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: Se manifiestan a favor de la despenelizacion del Abortó en todos los Estados del Pais.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FRENTE DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 18:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen su incorporación a programas de vivienda.