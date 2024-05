AMLO atribuye violencia electoral a vínculos entre autoridades y crimen organizado

En su última mañanera antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó que la violencia durante los actuales comicios es consecuencia de los vínculos que formaron gobiernos pasados entre autoridades y miembros de la delincuencia organizada.

“Todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia política electoral tiene que ver con eso, de qué se establecieron vínculos entre autoridades y la delincuencia”, dijo en la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Como ejemplo, López Obrador señaló que México “padeció un narco Estado cuando el secretario de seguridad de (Felipe) Calderón era (Genaro) García Luna”. Con ello, defendió que su gobierno pintó ya la raya entre la autoridad y el crimen.

López Obrador afirma que el sexenio de Felipe Calderón se sostuvo en un narco Estado FOTO: Especial

“Cuando se pinta bien la raya y una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, pues hay garantía de que podamos vivir en paz, pero si no hay fronteras, si es lo mismo…”, apuntó.

AMLO acusa complicidad para financiar ilegalmente a candidatos

Para el primer mandatario mexicano, los vínculos entre autoridades y el crimen inició con el financiamiento a candidatos para que a su vez, si ganaba las elecciones, le dejara nombrar a secretarios de Seguridad y otras áreas estratégicos, e incluso, aseguró que llegó al grado de que ellos pusieron a candidatos.

“Eso lo establecieron como práctica estos hipócritas corruptos del periodo neoliberal o porfirista porque no sólo dañaron al pueblo saqueando, robando, me refiero a los delincuentes de cuello blanco, me refiero a los que se sentían dueños de México y que también permitían eso, al grado de que el brazo de derecho de Calderón era García Luna”, dijo.

Tras recordar el caso de García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, el presidente de México acusó que fue por estas denuncias que la oposición le armó una campaña contra él y su gobierno de “#NarcoPresidenteAMLO”.

“Nunca imaginaron con quién iban a topar porque estaban acostumbrados a someter. Era muy difícil que un presidente no fuese pelele o títere de los potentados, si ellos tenían secuestrado todo el gobierno”, destacó.

EDG