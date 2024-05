"¿Terrorismo de qué?": AMLO cuestiona a EU por mantener en lista negra a Cuba

“¿Y terrorismo de qué? ¡Puras excusas!”, dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionar a Estados Unidos por mantener el bloqueo a Cuba y dejar a la isla en su lista de países “patrocinadores del terrorismo”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, reconoció que fue un “avance” que, el pasado 15 de mayo, Estados Unidos sacara a Cuba del grupo de países que, a su criterio, no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, empero, criticó que mantuviera a ese país en otra lista.

Sigue leyendo:

AMLO minimiza insultos de Claudio X. González en su contra: son "cuotas de humillación"

Exhiben a jueces que favorecen a delincuentes en la Mañanera

“Es un avance y lo celebro, pero lo tienen en otra lista. Yo lo que quiera, como lo están pidiendo todos los países, sólo dos países del mundo están a favor del bloque a Cuba, sólo dos. ¿Y terrorismo de qué? ¡Puras excusas! Una gran carga ideológica y también hay un grupo en Estados Unidos que saca mucho provecho a costa del sufrimiento del pueblo cubano, porque son diputados, porque son senadores, por cierto algunos son corruptos, y han hecho también mucho dinero con esa política extremista de castigar al pueblo cubano”, reclamó.

Joe Biden no se ha pronunciado en torno a las declaraciones de López Obrador

FOTO: Especial

AMLO lamenta la "perversidad" cometida hacia Cuba

López Obrador enfatizó que el bloque a Cuba es “una perversidad” porque la estrategia es que el pueblo se desespere y se revele contra su gobierno.

“¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de estar sufriendo con un bloqueo que le impide tener alimentos, medicamentos, servicios básicos, no lo merece, eso es una violación flagrante a los derechos humanos por una decisión arriba, y todavía más cuestionable, de hacer un bloque para, como estrategia, procurar que ese pueblo bloqueado, desesperado, en la necesidad, se le revele a su propio gobierno. Eso es una perversidad, eso no es política”, dijo.

López Obrador también fue cuestionado sobre qué opina del proceso electoral en Venezuela, cuyas elecciones presidenciales son el 28 de julio, ante denuncias de opositores de vivir una represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

“No estoy muy informado, sé que van a haber elecciones pero no se cuándo. Ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija su autoridad, eso es lo que yo deseo”,dijo.

Sobre las denuncias de la oposición venezolana de inhabilitaciones, presuntas desapariciones y detenciones dijo que no se quiere meter en ese tema “porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro, entonces no acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos”.

edg