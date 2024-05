IMÁGENES FUERTES: repartidor de comida se impacta contra un vehículo y sale ileso

Un repartidor de comida por aplicación resultó ileso, luego de que chocó contra el conductor de un automóvil particular. El accidente ocurrió el pasado lunes de 20 de mayo la ciudad de Puebla, a la altura de la 31 Poniente, en incorporación con la 11 Sur; los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas han debatido sobre la imprudencia de ambos conductores.

En las imágenes virales se ve que el repartidor está circulando por la vialidad, cuando decide dar una vuelta, contraria a la circulación de los automóviles. El conductor de una unidad privada, aparentemente no se dio cuenta de las maniobras del motociclista y siguió avanzando, por lo que ambos chocaron en la parte delantera del carro. Por estos hechos, el motociclista salió disparado y se estrelló en el pavimento.

Sigue leyendo:

IMÁGENES IMPACTANTES: auto se estrella contra un poste en Azcapotzalco, queda totalmente destruido

Captan choque a gran velocidad en CDMX; un auto huye y en el otro muere el conductor

Motociclista da una vuelta y es embestido por un automóvil

Momentos previos al accidente. Foto: @ALunaSilva

Personas que atestiguaron el suceso rápidamente se acercaron para auxiliar al conductor de la motocicleta, quien quedó tendido en el asfalto por la gravedad del percance. En la grabación no se ve que el conductor del automóvil involucrado en accidente se detenga, por lo que se especula que, tras chocar contra el motociclista, escapó. No obstante, las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre el caso, por lo que se desconoce qué fue lo que sucedió con el automovilista.

En cuanto al motociclista, él sujeto recibió apoyo de los testigos, quienes consiguieron ponerlo de pie y se acercaron para detener el tránsito y evitar que otros automovilistas atropellaran a la víctima. En la grabación el hombre no parece tener heridas visibles, pero se desconoce su estado de salud, así como si recibió la atención médica correspondiente luego del accidente que sufrió.

Internautas debaten la imprudencia de los conductores

El hombre no parece tener heridas visibles. Foto: @ALunaSilva

Después de que al accidente se volvió viral en redes sociales, decenas de internautas han debatido sobre la imprudencia de ambos conductores, señalando al motociclista por tratar de dar una vuelta prohibida; así como acusando al automovilista por irse del lugar, sin detenerse a corroborar el estado de salud de la persona accidentada.

"Debe ser multado y retirada su licencia por hacer una vuelta prohibida para provocar un accidente"; "Si no saben conducir motocicleta no se suban por favor"; "Ya los motociclistas son un peligro para los conductores, se creen intocables"; "Teoría: es un crucero de 4 sentidos. En el video no se ven más autos pasando en el mismo sentido que el carro azul, o sea que ese carril estaba en rojo. Entonces, No cabe la posibilidad que el motociclista se confió y ¿haya dado esa vuelta?", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.