VIDEO: a balazos y botellazos, así fue la riña en el bar La Capital del Cotorreo en Pachuca

Un grupo de asistentes al bar La Capital del Cotorreo protagonizaron una riña en la que hubo balazos y botellazos. En el inmueble, ubicado en la zona plateada de Pachuca, Hidalgo, un agente de la policía municipal resultó herido, ya que al momento de realizar la detención del hombre que realizó las detonaciones, los uniformados fueron agredidos por otros sujetos.

Además, otras tres personas resultaron lesionadas durante la pelea, en la que participaron varios hombres, identificados como elementos de seguridad del bar Capital del Cotorreo, ubicado en la Zona Plateada de Pachuca. En videos que circulan en redes sociales, los elementos de seguridad visten playeras negras con la leyenda "seguridad" y lanzan objetos a los uniformados.

Sigue leyendo

México-Tacuba: esta es la razón por la que hay tanto tránsito hoy, 17 de mayo

Accidente carretero deja 11 muertos en Tabasco

Los uniformados arribaron al lugar, luego de una llamada de la ciudadanía por la detonación de armas de fuego en el sitio. Los sujetos detenidos se identificaron las iniciales E. A. V. de 33 años, B. I. D. L. C. L. de 29 años y C. I. H. C. de 34 años, y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, junto con un arma de fuego.

VIDEO Así fue la riña en el bar de Pachuca