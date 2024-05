AMLO acusa campaña negra contra Rocío Nahle, aspirante a gubernatura de Veracruz

Sin decir el nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que hay una campaña en medios de comunicación contra Rocío Nahle, aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz; retó a a los medios a que si tienen pruebas que la denuncien, de lo contrario que no calumnien.

Desde Tapachula, Chiapas, donde celebró su conferencia mañanera, el mandatario llamó a los dueños de medios de comunicación a “que actúen con ética, que le tengan respeto a los ciudadanos”, pues recordó que también han hecho eco de una campaña contra él en el que lo señalan de “narcopresidente”.

Sigue leyendo:

Morena-PT-PVEM mantiene preferencia del voto en Veracruz para elecciones 2024

Promete Alejandro Armenta más seguridad en límites de Puebla con Veracruz

Rocío Nahel, exsecretaria de Energía

FOTO: Especial



“¿Dónde están las pruebas?. Ahora traen la campaña en Televisa de quien fue directora, secretaria de Energía y directora de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Donde están las pruebas, si me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra de la que yo soy responsable, de la que yo estoy orgulloso porque llevaban más de 40 años de que no se hacía una refinería en el país”, dijo.

Dijo que la campaña contra su exsecretaria de Energía se dio de repente, por lo que aprovechó el atril de la mañanera para expresar que “aquí, de manera muy respetuosa, le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que denuncie ante la autoridad competente, pero sino que no calumnien, así de claro. Es que sí calienta”.

Cómo que del NYT, la señora del NYT dice ‘te doy 24 horas para que contestes’, sino ya te aviso que tengo pruebas que el presidente AMLO recibió dinero de narcotraficantes.

EDG