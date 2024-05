¿Qué pasa en Eje Central e Izazaga y en Reforma e Insurgentes? Consulta alternativas

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de le Educación (CNTE) realizan dos bloqueos simultáneos, previo a la reunión que los dirigentes de la coordinadora sostendrán con autoridades federales. Izazaga al cruce con Eje Central y Reforma e Insurgentes son los puntos en los que los docentes realizan la movilización.

Al término de la reunión entre autoridades y dirigentes de la CNTE se determinarán nuevas acciones y la permanencia del campamento. Al momento se recomienda evitar la zona, pero en caso de que se encuentre en el lugar, utilice como vías alternas:

Calzada de Tlalpan

Avenida Chapultepec

Viaducto Miguel Alemán

AGENDA DE MOVILIZACIONES JUEVES 16 DE MAYO 2024.

BLOQUEO:

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL (MORES).

HORA: 16:00

LUGAR: Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) en Av. Capitán Carlos León s/n., Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza.

MOTIVO: Exigen el pago inmediato de la jornada ampliada, incorporación de la carrera administrativa al 07, catálogo institucional puntualizado de funciones y cambios y permutas libres de corrupción.

CONCENTRACIONES:

COLECTIVA FEMINISTA "CUERNUDA FEM".

HORA: 08:30

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Denuncian que personal de la Fiscalía, acosa a víctima por denunciar a su agresor que es funcionario público.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

AFECTADOS POR LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DEL FOVISSSTE.

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en Cda. Miguel Noreña No. 28, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez

MOTIVO: Exigen se concrete la reestructura integral de la deuda de sus créditos hipotecarios.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

UNIÓN DE MADRES PROTECTORAS.

HORA: 10:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de violencia vicaria y que se juzgue al presunto responsable con perspectiva de género.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: 10:00

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: La Comision Nacional Unica Negociadora (CNUN) de la (CNTE), Continuarán con las mesas de trabajo con el Ejecutivo Federal para atender las demandas de la abrogación de la Reforma Educativa del año 2019 y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); así como estabilidad laboral, reinstalación de los profesores cesados e incremento salarial.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME).

HORA: 10:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México y

Salón “Los Ángeles” en Lerdo No. 206, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Instalarán una mesa receptora de firmas para solicitar la remoción legal y estatutaria del Secretario General y de todo el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVA FEMINISTA "ROSAS ROJAS".

HORA: 14:00

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable

ORGANIZACIONES EN APOYO: Colectiva Feminista “Por Mi, Por Ti, Por Todas Nosotras” y Grupo de Acción Revolucionaria (GAR).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO.

HORA: 14:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan que una persona sea desalojada de su domicilio, debido a que presuntamente realiza actividades inusuales de santería; así como maltrato animal.