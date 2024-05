Mérida alcanza casi los 60 grados de sensación térmica

Las altas temperaturas en al menos seis entidades del país no ceden, este miércoles 15 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el día se tendría un ambiente extremadamente caluroso con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. Estos estados son Campeche, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Sobre este último estado, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, quien actualmente funge como el coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, compartió en su cuenta de X, antes Twitter, que la sensación térmica en la ciudad de Mérida fue de casi 60 °C, lo que causó diversas reacciones en los usuarios de redes sociales.

"¡Brutal! Casi 60 °C de sensacíon (sic) térmica en #Mérida. Hoy en la capital yucateca se registró una temperatuta (sic) máxima de 43.3 °C y una sensación térmica máxima de 59.8 °C. Cumplimos 20 días consecutivos con calor extremo en la urbe", escribió en esa red social.

¿Qué es la sensación térmica?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la sensación de calor o frío que una persona o grupo de personas pueden sentir debido a una combinación de diversos parámetros meteorológicos. Esta se expresa en grados centígrados de la misma manera que se mide la temperatura.

¿Qué dijeron los internautas sobre el calor en Mérida?

Respecto a la publicación de Palma Solís, sus seguidores compartieron sus impresiones: "Pero se siguen haciendo casas y más casas ya no hay árboles...Y el agua empieza a escasear", "Que esperaban, Mérida es una plancha de cemento, no hay planeación ni conciencia ambiental, ni exigencia de la población para cambiar la cara de la ciudad…", "Hoy no sentí tanto bochorno. Me estoy aclimatando?" y "Y el @GobYucatan sigue concediendo áreas naturales a inmobiliarias para seguir expandiendo la mancha urbana. Las temperaturas se elevarán más".

¿Qué temperaturas se esperan para este jueves 16 de mayo en Yucatán?

De acuerdo con el SMN, este jueves continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Océano Pacífico, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, además de la Península de Yucatán, debido al aire cálido proveniente del Océano Pacifico, Golfo de México y Mar Caribe, con la posibilidad de que en Yucatán se superen los 45 °C, al igual que en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Campeche.