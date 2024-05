La incógnita sobre la existencia de la vida extraterrestre puede que haya encontrado su respuesta a través de un estudio que fue compartido por el investigador del fenómeno Ovni, Jaime Maussan a través de su cuenta de exTwitter que sugieren que los seres inteligentes que habitan fuera del planeta, están dentro de una esfera.

El estudio se basa en la Esfera Dyson, teoría que fue presentada por primera vez por el físico Freeman Dyson en 1960, en la que expuso que una civilización suficientemente inteligente y avanzada que es capaz de aprovechar la estrella que tiene cercana a su planeta para construir una especie de capullo para aprovechar la energía.

Sigue la búsqueda de vida extraterrestre. Foto: Archivo

¿Qué dicen los nuevos estudios sobre la vida extraterrestre?

Las esferas Dyson son definidas hipotéticamente como megaestructuras que son materializadas con base en una ingeniería extremadamente avanzada. Aunque la teoría es tan complicada y peor que hallar una aguja en un pajar, uno de los estudios publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Academy of Sciences, precisó la manera de localizar a las esferas.

A través de un análisis de observaciones ópticas e infrarrojas que el satélite Gaia pudo capturar, el estudio asegura que es posible hacer un catálogo de posibles esferas Dyson ya que emiten un exceso de radiación infrarroja; sin embargo, esa hipótesis choca con la aparición de otros objetos interestelares que emiten la misma energía.

Sin embargo, los científicos aseguran: “Se ha desarrollado un proceso especializado para identificar posibles candidatas a esfera de Dyson, centrado en la detección de fuentes que presentan excesos anómalos de radiación infrarroja que no pueden atribuirse a ninguna fuente natural conocida de dicha radiación”.

Científicos afirman que están cerca de tener contacto extraterrestre. Foto: Archivo

¿Encontraron esferas Dyson con vida extraterrestre?

Pero por ahora, sigue la búsqueda de las esferas Dyson que a decir de los científicos aseguran haber localizado siete esferas, pero aún no hay nada confirmado, por lo que continúan los análisis para poder comprobar que la humanidad no está sola en el universo. Al respecto Maussan compartió datos sobre el estudio:

“Científicos confían en que sus datos son legítimos en haber encontrado evidencia potencial de Esferas Dyson de Civilizaciones Alienígenas; la más cercana a 462 años luz y la más lejana a 814 años luz”, acotó el estudioso del fenómeno Ovni.