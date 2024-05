Karina Alvarado rompe el silencio y reacciona a críticas por el caso de Homero Gómez: "él fue mi amigo"

En los últimos días el nombre de la actual regidora de Zitácuaro, Karina Alvarado, ha sido tendencia en redes sociales. La funcionaria de Michoacán ganó relevancia tras el estreno del documental de Netflix "El Guardián de las Monarcas", el cual aborda el caso y la muerte del activista Homero Gómez González, quien durante su vida fue defensor de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca.

En el documental se ahonda en los misterios que envuelven la desaparición y muerte de Homero Gómez, implicando a figuras políticas como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y Karina Alvarado. Ambos funcionarios se han visto envueltos en fuertes críticas por parte de miles de personas, no obstante, la regidora de Zitácuaro decidió romper el silencio y habló sobre la relación que tenía con el activista y los motivos por lo que no colaboró con Netflix.

Sigue leyendo

¿Qué ocurrió con Homero Gómez? Documental "El Guardián de las Monarcas" genera polémica

Recuerdan al Guardián del Santuario de la Mariposa Monarca

"Homero fue mi amigo", dice Karina Alvarado

El documental aborda la desaparición y muerte del activista. Foto: Archivo El Heraldo de México.

A través de un video, publicado en redes sociales, Karina Alvarado comentó que ella era una buena amiga de Homero. La regidora aseguró que sentía mucho respeto y admiración por el activista, a quien solía frecuentar en el santuario de la mariposa monarca. "Tuve la fortuna de conocerlo y de trabajar con él cuando estuve a cargo de la delegación de turismo en el oriente, yo visitaba mucho el santuario principalmente por el tema de la promoción y la difusión del santuario en la temporada de la mariposa monarca. Homero fue mi amigo, nos llevábamos muy bien", dijo.

La funcionaria sentenció que no participó en el documental de Netflix porque los productores no la contactaron de la manera adecuada, además, tampoco le explicaron los temas que abordaría el documental, por lo que decidió rechazar la oferta, pensando que no era algo serio: "Me buscaron por Instagram y WhatsApp, pero nunca en mi oficina (...) Tampoco nadie de la familia de Homero me pidió participar en el documental, entonces no lo vi necesario”, sentenció.

Karina Alvarado asegura que jamás ha tramitado un amparo

La regidora lamentó que el documental la señale como responsable. Foto: Facebook Karina Alvarado.

Sobre las acusaciones que se hicieron tras el documental, la regidora explicó que ella no tramitó un amparo tras la muerte del activista. "Jamás en mi vida he tramitado un amparo o he solicitado los servicios de un abogado, eso es una total mentira", comentó. También, negó categóricamente haber tomado un celular y una tablet de Gómez González el día que desapareció, al respecto ella comentó que quien se llevó las cosas fue Jorge - quien actualmente está desaparecido -, con la intención de regresárselas al activista un día después.

"Rendí mi declaración ante la fiscalía, revisaron mi celular y se concluyó que no tuve nada que ver en ese suceso", dijo entre lágrimas Karina. Aseguró que desde el estreno del documental ha sido víctima de insultos y amenazas de muerte por parte de varios internautas: "no se vale que en ese documental quieran hacerme quedar mal, como si yo le hubiera hecho algo a Homero. Me hacen ver como la asesina de un héroe, cuando Homero era mi amigo y no tuve un solo problema con él", finalizó.