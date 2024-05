CNTE analizará si se levanta plantón del Zócalo capitalino; evitarán choques con “Marea Rosa”

Líderes sindicales después de reunión con AMLO Noemí Gutiérrez

Tras reunirse más de dos horas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que de momento mantiene el plantón en el Zócalo capitalino y el paro de labores, y analizará si lo levantan.

Los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) del magisterio disidente señalaron que durante la manifestación de la “marea rosa” que se convocó para el 19 de mayo no se confrontarán ni saludarán a Claudio X. González, uno de los convocantes y quien estaba en Mexicanos Primero, que impulsó la reforma educativa.

Rechazaron el aumento salarial de 10% que anunció el presidente este 15 de mayo en el Día de la Maestra y el Maestro, es insuficiente. Indicaron que el presidente López Obrador los recibirá el 4 de junio, una vez que pase la elección.

Por su parte, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE, dijo que el aumento salarial de 10% cubre las demandas, Los acuerdos alcanzados con el presidente se darán a conocer a los maestros que se están movilizando para determinar la ruta de acción.

Finalmente, el líder sindical Perez Martínez declaró que el paro de labores no es su decisión, si no, de todos los que lo conforman, por lo que se reserva el derecho a declarar sobre eso, insistiendo en que los compañeros que se movilizan son quienes deben de decir por el fin del paro.

En entrevista en Palacio Nacional, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE, aclaró que no apoyan a ningún partido político ni han tenido acercamiento con Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“El Zócalo es de los trabajadores, es del pueblo, mantendremos,, si así consideran los compañeros la propuesta, no vamos en una situación de ningún tipo de provocación, ni demás”, apuntó.

Periodistas preguntaron al líder sindical si van a saludar a Claudio X. González, empresario mexicano del campo de pañales, toallas sanitarias y papel higiénico, entre otros, en caso de encontrarlo en la marcha de la “Marea Rosa”, a lo que Pérez respondió que no buscan confrontar a nadie.

“No, no, no estamos en afán de confrontar exactamente, no lo vamos a saludar por supuesto; vamos a evitar cualquier situación de provocación", acotó.