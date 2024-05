Dan nueva prórroga para regularización de concesiones del transporte público

La administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez otorgó un plazo de seis meses más al sector transporte público para regularizar sus concesiones y a la par construye un nuevo portal para cumplir con ello.

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, informó que el plazo para cumplir con esta disposición ya no será el 31 de mayo, sino hasta diciembre de este 2024.

El mismo aplica para trámites tendientes al otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales, derroteros, Ianzaderas, alargamientos y modificaciones de derroteros.

“Por eso también te voy a anunciar algo, la Gaceta que se anunció el pasado enero se va a prolongar hasta diciembre de este año”, señaló.

“Es decir la gobernadora Delfina Gómez Álvarez está de tu lado y lo que queremos es que haya un transporte público de calidad, digno y seguro, para ti y tu familia. Súmate, regularizarte no te cuesta”.

Transporte en Edomex. Foto: gobierno de Edomex

Además, Sibaja González anunció que integran un nuevo sistema, razón por la que admitió que han existido retrasos en el trámite de renovación de concesiones, porque, admitió, que lo que quieren los mexiquenses son soluciones.

Aclaró que en esta administración se ha puesto orden en la Secretaría de Movilidad, porque lo que les heredaron fue abandono, irregulares y deterioro.

“Te quiero platicar el por qué de eso. No es que el gobierno no quiera avanzar, lo que está pasando es que estamos haciendo un nuevo sistema, porque la gente lo que quiere son soluciones, no solamente pretextos”, agregó.

Esto es adicional al programa anunciado en enero “Regularizarte no te cuesta nada”, prevé subsidios del 100 por ciento en pago de tenencia o uso de vehículo del ejercicio fiscal 2024 y adeudos anteriores; en pago de refrendo anual 2024, y con adeudos 30 por ciento; y concesiones por concepto de prórroga y vigencia del ejercicio fiscal 2023 y anteriores.

Además, en pagos de derechos por pago de concepto de prórroga o cambio de temporalidad de vigencia de las concesiones del ejercicio fiscal 2024, del modelo 2015 a la fecha; y de vigencia con las concesiones del ejercicio 2024 que cuenten con vehículos nuevos, híbridos y eléctricos.

Y finalmente, pago de derechos por servicios de control vehicular por expedición o reposición de placas, por cambio de vehículo, propietario, baja de placas, reposición de título de concesión o tarjeta de circulación, y por concepto de adeudos en el impuesto por adquisición de unidades.