¿Qué pasa en Paseo de la Reforma hoy, 14 de mayo 2024? Ve alternativas

Cerca de 80 estudiantes del nivel superior realizan una marcha por avenida Paseo de la Reforma para manifestar su postura a favor del estado de Palestina. Los jóvenes salieron de la Estela de Luz con rumbo a la embajada de Estados Unidos, que se encuentra en Reforma, a la altura de la Glorita de La Diana.

Como alternativa vial se sugiere utilizar avenida Chapultepec para quien se dirige hacia el Centro de la Ciudad, según recomienda el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que los automovilistas tomen precauciones.

Los jóvenes portan playera blanca y pancartas en los que reclaman a Estados Unidos su apoyo a Israel, en el conflicto entre se país y Palestina en la Franja de Gaza, mismo que se ha recrudecido en los últimos meses. En Ciudad Universitaria, algunos estudiantes instalaron un campamento por la misma causa, luego de que varias universidades de otros países lo hicieron.

Marchas y movilizaciones hoy, martes 14 de mayo 2024

MARCHAS:

FRENTE NACIONAL DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS RAFAEL RAMÍREZ (FNERRR).

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Estela de Luz.

RUMBO A: Embajada de los Estados Unidos en México, Paseo de la Reforma # 305 Col. Cuauhtemoc Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: La juventud Feneriana denuncia y exige un alto al genocidio atroz en contra del pueblo de Palestina.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA.

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM.

RUMBO A: Campamento Universitario.

MOTIVO: Marcha Brigadeo Por Palestina, Para Entregar El Pliego Petitorio En Rectoria.

CONCENTRACIONES:

LA NUEVA CRISTIADA EN DEFENSA DE LA FE.

HORA: 08:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: “Huelga de hambre” en rechazo a los presuntos ataques en contra de la iglesia por parte del Presidente de México; así como de la imposición progresista y socialista del régimen político en México.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME).

HORA: 10:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Instalarán una mesa receptora de firmas para solicitar la remoción legal y estatutaria del Secretario General y de todo el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ALIANZA POR UN FUTURO MEJOR, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 11:00

LUGAR: Ágora de Tlatelolco (Foro al aire libre) en Av. Ricardo Flores Magón y Lerdo, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Reunión para tratar sobre el aumento a la pensión en salarios mínimos y no basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASAMBLEA VECINAL CONTRA LAS MEGACONSTRUCCIONES TLALPAN - COYOACAN.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Periferico Sur # 3453 Col. San Jeronimo Lidice Alcaldia Magdalena Contreras CDMX.

MOTIVO: Exigen que las autoridades hagan garante su derecho humano al agua ya que CONAGUA favorece el acceso al agua a las empresas que los saquean, exigen que se revoque la concesión del agua a Televisa.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

CONGRESO INDÍGENA DE COMERCIANTES AUTO EMPLEADOS.

HORA: 12:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan incorporación a programas de vivienda.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ALIANZA MEXICANA INDÍGENA DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES "AMIGOS".

HORA: 13:00

LUGAR: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Solicitan incorporación a programas de vivienda y espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VECINOS DE LA COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.

HORA: 13:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen se regularicen los servicios de agua, luz, drenaje y pavimentación en las zonas altas de la colonia, en donde carecen de ellos.