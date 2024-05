Marchas y bloqueos hoy, sábado 11 de mayo 2024

AGENDA DE MOVILIZACIONES SABADO 11 DE MAYO 2024

CARAVANA:

COLECTIVA DE AMOROSAS MADRES CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA (CAM-CAI).

HORA: 18:30

LUGAR: Fuente de Petróleos en Anillo Periférico y Av. Paseo de la Reforma, Col. Bosques de Chapultepec II Sección.

RUMBO A: Diferentes monumentos y edificios ubicados dentro del corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico

MOTIVO: Realizarán una caravana para acudir a la iluminación que realizará el Gobierno de la Ciudad de México por el “Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Vicaria”.

ORGSNIZACIONES EN APOYO: Colectiva Feminista “Resistencia Materna México”, Brazos Vacíos, Vasta VV, 25 Día Naranja A.C. y Ley Sabina Nacional

CONCENTRACIONES:

UNIÓN DE TRABAJADORES NÓMINA 8 Y VECINOS DE LA CDMX A.C

HORA: 10:00

LUGAR: Plaza Tlaxcoaque en calle Tlaxcoaque y Av. 20 de Noviembre s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Instalarán una mesa de afiliación a su asociación civil, así como para dar información sobre su movimiento por la estabilidad laboral y basificación de los trabajadores de las alcaldías y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

MAAS INFANCIA FELIZ FUNDACIÓN.

HORA: 11:30

LUGAR: Juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 123, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen justicia para los 50 casos de obstrucción del vínculo familiar y en defensa de los derechos de los hijos de padres divorciados o separados.

DIRÉCT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO

HORA: 13:00

LUGAR: Explanada del Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Performance “Todas Merecemos Maternar con Dignidad”, para visibilizar los derechos de las madres de las diferentes especies de animales.

PLATAFORMA COMÚN POR PALESTINA MÉXICO.

HORA: Durante el día

LUGAR: Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Belisario Domínguez No. 32, Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Evento “Pintemos los Muros por Palestina”, en el que elaboraran un mural en las instalaciones de la Sección IX de la CNTE.