Metro CDMX: así amanece el servicio hoy, 10 de mayo

En completa calma y sin reportes de retrasos o incidentes mayores, las más de 180 estaciones que conforman la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro iniciaron sus labores.

De acuerdo con la cuenta oficial de la dependencia del gobierno capitalino en la red social X, los trenes marchan de forma adecuada en las 12 líneas que comunican distintos puntos de la Ciudad de México y su área metropolitana.

Se espera que, debido a la celebración del Día de las Madres, la afluencia en las estaciones sea un poco menor de lo acostumbrado en un día laboral, pues algunas empresas suelen ofrecerlo como asueto.

Sin embargo, no te confíes y prevén la salida de tu casa con tiempo de sobra para evitar que las prisas marquen las primeras horas de tu jornada laboral en este viernes 10 de mayo.

Siguen obras de renivelación de la Línea 9

Las estaciones que componen el tramo elevado de la Línea 9, la cual corre de Tacubaya a Pantitlán, siguen siendo objeto de obras importantes, por lo cual están cerradas al público desde hace meses.

La terminal Pantitlán, además de las estaciones Puebla y Ciudad Deportiva, no ofrecen servicio al público. No obstante, si necesitas viajar por la zona, puedes abordar el servicio emergente que se ofrece con unidades del Metrobús. Solo considera que no hacen parada en Ciudad Deportiva.