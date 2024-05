CCH Naucalpan: de qué murió el estudiante durante enfrentamiento porril, según la fiscalía

La comunidad estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán se encuentra en pie de lucha para exigir justicia por la muerte del estudiante Óscar Yael "N" el pasado miércoles durante un enfrentamiento porril en las inmediaciones del CCH Plantel Naucalpan. Este viernes 10 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) liberó a los 9 detenidos por los actos de violencia en la unidad académica, esto a que de acuerdo con las investigaciones no habrían participado en el fallecimiento de la víctima.

Estudiantes de la FES Acatlán han ejercido su derecho a no creer en la versión de la autoridad, por lo que el próximo 13 de mayo se espera una movilización en los planteles universitarios para exigir una nueva investigación y poder esclarecer lo que sucedió aquella tarde de miércoles sobre la Calzada de Los Remedios.

Alumnos dejaron flores en donde murió el estudiante en CCH

Foto: Twitter / @SoyNaucalpan

A través de un comunicado, las autoridades mexiquenses han señalado su versión basada en los testimonios de los 9 detenidos durante una serie de entrevistas. Un menor de edad de iniciales L.A.P.C. refiere ser ex alumno del Colegio de Bachilleres Plantel 5 y acudió al lugar de los hechos toda vez que fue convocado por diversos amigos quienes le comentaron que en días pasados estudiantes del CCH Naucalpan habían golpeado a un compañero, por lo que fue invitado a golpear a los “porros” del plantel de la UNAM como represalia.

¿De qué murió el estudiante de la UNAM tras enfrentamiento porril?

El joven identificado como Óscar Yael, de acuerdo con información de la fiscalía, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le practicaron diversas periciales, entre ellas de necropsia, en materia de lofoscopía, química, toxicología, antropología forense, criminalística y fotografía.

Como resultado de la inspección del cuerpo se advirtió que presentaba excoriaciones en ambas rodillas, que por su naturaleza no hubieran requerido hospitalización y no ponían en riesgo su vida, mismas que fueron determinadas por el médico legista como las que comúnmente son conocidas como “raspones” y que fueron producto del contacto con una superficie rugosa, que actuó como mecanismo de fricción. Se destaca que el cuerpo no presentó huellas de contusiones, arrastramiento, hematomas o manchas hemáticas.

El dictamen en necropsia estableció como causa de la muerte estenosis valvular aórtica, padecimiento médico que se considera mortal toda vez que afecta a la válvula aórtica al estrechar el paso de la sangre al miocardio, lo cual ocurre cuando dicha válvula no se abre adecuadamente lo que reduce la irrigación sanguínea y dificulta el funcionamiento del corazón, del mismo modo puede causar arritmias severas y una muerte de carácter súbita.

Estudiantes piden a las autoridades agotar todas las líneas de investigación, niegan que la muerte haya sido por causas naturales

Foto: Especial

¿Qué es la estenosis valvular aórtica?

Reportes especializados de Medline Plus mencionan que la aorta es la principal arteria que lleva sangre fuera del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, fluye a través de la válvula aórtica hacia la aorta. En la estenosis aórtica, la válvula aórtica no se abre completamente, lo cual disminuye el flujo de sangre desde el corazón.

La estenosis es un padecimiento congénito, pero se puede desarrollar durante toda la vida. La estenosis aórtica ocurre principalmente debido a la acumulación de depósitos de calcio que estrechan la válvula. Esto se denomina estenosis aórtica cálcica. El problema generalmente afecta a las personas mayores.

Las clases se reanudarán hasta el lunes 13 de mayo en CCH Naucalpan

Foto: Google Maps

