La dura historia de mujeres enamoradas de narcos que fueron presas y sus hijos, vueltos sicarios

Son varias mujeres que terminaron por enamorarse de hombres dedicado a ser narcosicarios, y aunque al inicio el tema giraba en torno a utilizar las armas de fuego de los narcotraficantes solo para posar en algunas fotografías, al poco tiempo terminaron como unas expertas en su uso, aunque tuvieron que enfrentar graves consecuencias que incluyeron a parte de su familia, una de ellas la vez que fue madre.

“B”, como la mujer prefirió ser llamada, relató que tras la manipulación de las armas, su novio le preguntó si quería aprender a disparar, “Me fue enseñando. Así le fui cogiendo gusto a las armas. Aprendí todo: a limpiarlas, desarmarlas”, detalló B citada por el medio ibérico, El Español.

El primer acercamiento con el narco

B recordó que un día, su novio la invitó a acudir a un rancho donde al llegar de inmediato reconoció el aroma a carne quemada, aunque estuvo en lo correcto, no imaginó que aquel olor se desprendía de los cuerpos de personas que habían sido calcinadas: “Yo quería cerrar los ojos, pero él me obligó a ver. Me decía que tenía que volverme fuerte si quería estar con él”, señaló.

La mujer señaló que a su pareja le gustaba consumir metanfetamina y que por lo regular siempre estaba tomado o intoxicado, pero pese a ello, siempre le salían las cuentas, pero gracias a la ayuda de ella que le ayudaba a vender y administrar. Cuando llegó el día que la pareja de "B" fue encarcelado, también "el patrón" del hombre se enteró que ella era la que en realidad trabajaba con el tráfico de drogas.

La situación fue aprovechada por el líder del narco, y le dijo a B que para que pudiera seguir ayudando a su pareja debía seguir con el narco, ofrecimiento que aceptó pero más por temor que por gusto, indicó; sin embargo, más adelante confesó que terminó por gustarle. B estuvo así por varios años hasta que fue arrestada.

Cuando se dio cuenta que su hijo de 14 años era sicario

Asimismo "L", otra mujer enamorada de un traficante de drogas, indicó que en el momento que estuvo en la cárcel, su hijo de 14 años de edad, iba a visitarla a menudo en la prisión, donde en cada visita ambos se limitaban a observar a las demás familias que compartían alimentos, y no ellos.

Pero después, la suerte de aquel adolescente pareció cambiar cuando en una visita, llevó suficiente dinero para que junto a su madre, compraran comida para consumirla en la prisión. "Y entonces empecé a llorar y le pregunté: '¿Qué hiciste, hijo?'. Él simplemente me abrazó y me dijo 'lo que tenía que hacer para comprarte una comida en este lugar'. Fue entonces cuando supe que había empezado a trabajar como sicario, tenía 14 años”, dijo L.