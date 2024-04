Estos son los 3 productos de yogur griego que no pueden consumir los niños según la Profeco

Ya sea por su sabor, textura o nutrientes, se suele pensar que el yogur griego es mejor que el yogur convencional para el consumo de las personas, pero no siempre es así. En esta ocasión te presentamos tres productos de este alimento que no son aptos para niños según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Y es que dicho organismo realizó un análisis de 25 productos de yogur griego en el que la institución tomó en cuenta distintos aspectos tales como su información comercial, el contenido, el aporte nutrimental, el nivel de azúcares y el grado de grasa. Así que toma nota.



¿Cuál es la diferencia entre el yogur griego y el normal?

El yogur griego es más esposo y cremoso. Créditos: Profeco.

De acuerdo con la información compartida por la Profeco, el yogur griego se hace con base en el drenado del yogur convencional. En este sentido, se trata de un alimento más espeso y cremoso que incluso lo hace parecido a la consistencia de un queso muy suave.

Otra de las grandes diferencias que resaltan entre uno y otro consiste en que según la Procuraduría, el producto griego tiene en sus nutrientes hasta un 10% de proteína. Dicho porcentaje llega a ser hasta el doble de la que tiene un yogur normal. Pero entonces, ¿es más sano?

La respuesta que la Profeco ante esa pregunta es que eso "depende de varios factores". Esto debido, entre otras cosas, al nivel de azúcares o nutrientes que contiene cada producto, por lo que lo más recomendable es acudir con un nutriólogo.

Este yogur tiene más proteína que el convencional. Créditos: Profeco.

Estas son las 3 marcas de yogur griego que no pueden consumir los niños según la Profeco

Después del análisis que la Profeco realizó y que quedó plasmado en la edición 562 de la Revista del Consumir, la autoridad dio a conocer que existen tres productos que no deben ser consumidos por los niños. ¿La razón? Resulta que contienen edulcorantes no calóricos que no se recomiendan en menores de edad. Se tratan de los siguientes:

Chobani Zero Sugar contiene Estevia y fruta del Monje Lala Griego Zero contiene Sucralosa y acesulfame VitaLínea contiene Estevia

Estos productos tienen edulcorantes. Créditos: Profeco.

Recomendaciones al momento de consumir yogur griego según la Profeco

El análisis sobre marcas y productos de yogur griego realizado por la Profeco, concluyó con una serie de recomendaciones que la población debe tomar en cuenta al momento de comprar y consumir este alimento. Entre las más importantes se encuentran las de esta lista:

leer la etiqueta

revisar el contenido de azúcares

refrigerarlo

evitar consumir el producto si el empaque está dañado