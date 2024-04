AMLO reclama el formato del primer debate presidencial: "se habló de lo que sostienen nuestros adversarios"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó el formato y las preguntas que se tomaron de la ciudadanía durante el primer debate presidencial que se llevó a cabo el domingo pasado.

“Hace unos días en toda la narrativa del debate, si ustedes la analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios, toda la narrativa fue de eso, no reconocieron nada, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejando a los conductores el privilegio de poder escoger y qué preguntas hacer”, manifestó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el partido de la oposición está muy mal en los temas de salud y educación, pues dentro del debate no reconoció sus errores, sin embargo, detalló que aunque no reconocieron sus errores, no pudieron ganar el debate.

El mandatario mexicano, López Obrador, también se mostró inconforme con las preguntas que se realizaron en torno al tema de la corrupción y dijo, “dejaron mal lo que se ha hecho en lo que se ha hecho en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones todo fue a tabla rasa, las preguntas, recuerdo una de Denise en cómo hacer para el combate a la corrupción que persiste desde hace mucho tiempo, como si nosotros fuéramos iguales, si no nos hubiéramos dedicado a desterrar la corrupción”.

El día de ayer en la mañanera que se llevó a cabo en Sinaloa, el Presidente había dicho que el debate entre los candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, se había llevado bien y con calma. “Sí, vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir”, expresó.

BRC