AMLO invita a Biden y Trudeau a pronunciarse sobre asalto a embajada de México en Ecuador

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a Estados Unidos y a Canadá sus “ambiguos” pronunciamientos sobre el allanamiento de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Ecuador, ocurrido el 5 de abril pasado, y dijo que esperaría que el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau condenen el hecho públicamente.

En la ‘mañanera’ de este martes, la prensa pidió al mandatario que aclare qué países respaldan a Ecuador, pues minutos antes aseguró que el gobierno de Daniel Noboa actuó contra México porque se sintió respaldado por “potencias”.

“No, nada más que vamos a que la Corte Internacional resuelva. Hubieron pronunciamientos uy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y Canadá, somos socios económicos-comerciales y somos vecinos. Y fue muy indefinida hasta ahora, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura.

Se llegó al extremo, en el caso de Canadá de decir que fue una presunta violación al derecho internacional, usaron una palabra, ‘aparente’, eso no lo permitimos, no lo aceptamos”, dijo.

En el caso de Estados Unidos criticó el boletín del Departamento de Estado, pues dijo que no condena “la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Y además no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente”, dijo.

Para el mandatario mexicano, Estados Unidos quiere mantener relaciones con Ecuador igual que con México, “a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo”.

“Entonces, ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroy, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ‘ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual’, no queremos eso, eso debe de eliminarse”, dijo.



AMLO invita a Joe Biden y Justin Trudeau a pronunciarse sobre irrupción a Embajada de México

El mandatario mexicano invitó a sus homólogos a pronunciarse abiertamente en contra de la irrupción ocurrida en la Embajada de México. En caso de que no ocurriera, garantizó que continuarán las relaciones con EU y Canadá; no obstante, afirmó que sería de "pusilánimes" que México se quedara callado ante un suceso de este tipo.

“Ellos son libres de expresarse o no. Lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como esta, en donde se actuado con ambigüedad y en donde de plano se ha tolerado el autoritarismo”, respondió.

López Obrador dijo que sería “una mala señal hacia adelante” si se deja impune la actuación de Ecuador, pues pega contra todo el derecho internacional.

“Sino se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Viena y otros acuerdos entonces ya no hay derecho diplomático, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte, es el doble discurso: estoy a favor de la libertad, estoy a favor de la democracia, pero tolero el autoritarismo, la imposición, el predominio de las oligarquías, el sometimiento por intereses económicos, el control de los medios de información o de manipulación en el mundo, el papel de las agencias”, destacó.

El titular del Ejecutivo calificó como sospechoso que los hechos hayan sucedido a tan solo unos días antes del debate presidencial mexicano. Sin embargo, expresó agradecimiento al asegurar que no han habido efectos dentro de la ciudadanía.

