Miguel Ruiz Cabañas acusa que Ecuador violó la norma básica del derecho internacional: "Si no se respeta, es la ley de la selva"

Miguel Ruíz Cabañas, embajador de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y profesor de Política Exterior del Tecnológico de Monterrey, asegura que lo que hizo Ecuador es algo muy grave ya que "violó la norma básica del derecho internacional" que es la reciprocidad y que casi todos los países respetan esa norma básica independientemente del régimen político.

"Si no se respeta eso es la ley de la selva, yo si creo que fue una violación muy grave de parte de Ecuador", sostuvo Miguel Ruíz Cabañas.

En entrevista para el noticiario "Fin de Semana" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que se puede objetar que México hizo "acciones indebidas" pero que eso es otro caso, que no hay caso de asilo en la historia que no tenga algo de litigio, el mero hecho de que una persona busqué asilo en la embajada es porque se siente perseguido, si es o no perseguido o un delincuente le corresponde al estado que concede el asilo calificarlo".

Miguel Ruíz Cabañas reiteró que es muy grave que irrumpieran en la embajada mexicana y que es algo inaudito en la historia de América Latina y vaticinó que la fractura en las relaciones entre ambos países durará bastante tiempo.

"Este rompimiento va a durar algún tiempo", sentenció Miguel Ruíz Cabañas.

Recalcó que los estados latinoamericano se consideran de izquierda o derecha respetan esa norma básica y adelantó que México tiene muy buen caso para llevar los tribunales internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) o a la Corte Internacional de Justicia, para acusar a Ecuador de haber violado esa norma.