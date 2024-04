VIDEO: ¿qué pasó en la estación Mixcoac de Línea 12 del Metro hoy, jueves 4 de abril?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron que, durante las primeras horas de este 4 de abril, se han registrado severos retrasos y aglomeraciones en la Línea 12 del colectivo - la cual corre de Mixcoac a Tláhuac - particularmente en la estación "Tezonco", donde no hay servicio.

A través de sus redes sociales oficiales, el Metro informó que los retrasos en la Línea 12 fueron ocasionados por el retiro de un tren. No obstante, el medio de transporte aseguró que la circulación ya se normalizó, aunque la marcha es "lenta". En imágenes compartidas en redes, se muestra que dichas fallas han ocasionado importantes aglomeraciones en los andenes en espera del arribo de los trenes.

"Se realiza el retiro de un tren de la Línea 12, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Permite el libre cierre de puertas y atiende las indicaciones del personal del sistema", escribió el Metro a través de sus redes sociales. No obstante, el medio de transporte no ha precisado qué fue lo que ocurrió con el vagón que tuvo que ser desalojado.

Pese a lo dicho por el Metro, los usuarios del medio de transporte han comentado - en redes sociales - que no hay servicio en algunas estaciones de la Línea 12: "No hay servicio en Línea 12 y los autobuses están pasando a reventar y mucha gente está esperando poder subir a algún transporte"; "¿Qué está pasando en línea 12 ya que no hay servicio?"; "No hay servicio de la Línea 12 como siempre fallando Metro. Solo espero que me den mi constancia de que llegue tarde", son algunos de los comentarios en X, antes Twitter.

Usuarios reportan que hay alta afluencia en estaciones del Metro. Foto: @josLovioaqui

¿Cómo avanzan las demás Líneas del Metro?

Contrario a los reportes en redes sociales, el Metro ha informado que el avance de trenes es fluido y que los vagones solo reportan un retraso de 5 minutos, máximo ocho. Se pide a los usuarios del transporte público tener paciencia y salir con tiempo de anticipación, tomando en cuenta los retrasos que hay entre las estaciones.

Actualmente, la Línea 12 es la más afectada y tiene un retraso de ocho minutos, con máxima afluencia de personas; mientras que las Líneas 3 y 9 también presentan máxima afluencia y los trenes tardan hasta seis minutos en arribar a las estaciones; finalmente, las líneas 1,2,4,5,6,7,8, A y B avanzan con una diferencia de 5 minutos entre cada tren, además, presentan una afluencia alta.

¿El Metro da justificantes por llegar tarde al trabajo?

Las autoridades del Metro no pueden emitir un justificante, pero sí una constancia que le dé veracidad a tu versión si se presentaron problemas en alguna de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) chilango.

Esta constancia la puedes tramitar en la Gerencia de Atención al Usuario, que se encargará de darte información sobre cómo estuvo el servicio en un determinado día y a una determinada hora y línea.

Lo único que tienes que hacer es acercarte a la Unidad de Orientación e Información en los teléfonos 55-56-27-44-60 o 55-56-27-49-14, en un horario de 8 am a las 6 de la tarde.