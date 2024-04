PJF inugura foro regional sobre seguridad y justicia con énfasis en perspectiva de género

Con énfasis en perspectiva de género y los desafíos que enfrenta el país, este jueves fue inaugurado en San Luis Potosí con la participación de Zacatecas el segundo de 14 encuentros regionales para una Agenda de Seguridad y Justicia organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, litigantes, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la academia y de la sociedad en general.

En su mensaje, la magistrada integrante del CJF, Lilia Mónica López Benítez afirmó que no se puede hablar de un sistema de seguridad integral si no se logra garantizar la igualdad de género como una máxima constitucional, así como la ruptura del esquema patriarcal que exige a todas y todos alcanzar un posicionamiento prioritario, real y efectivo de los derechos de las mujeres, que contribuya a superar los estereotipos y roles de género y a consolidar condiciones de respeto, inclusión y no discriminación para las mujeres.

“No hay seguridad ni justicia sin una visión que incorpore la perspectiva de género que nos permita dirigir nuestros esfuerzos a la lucha contra la violencia y la discriminación y garantizar de manera plena el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, expresó en el acto inaugural celebrado en la Casa de la Cultura Jurídica de la capital potosina.

Combatir la desigualdad de género

La magistrada López Benítez se dijo convencida de que los esfuerzos de análisis de la problemática de seguridad y justicia en México deben incorporar el enfoque holístico propuesto por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia contra las mujeres por razones de género que constituyen una forma de discriminación y que debe ser atendida bajo la óptica del derecho humano a la igualdad y con perspectiva de interseccionalidad para combatir la impunidad que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la falta de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación integral de todas formas y tipos de violencia por razones de género.

Sostuvo que la construcción colaborativa de una agenda nacional por la seguridad y la justicia no puede ser neutral, que su brújula jurídica y moral debe ser el pleno respeto a los derechos humanos y la igualdad de género como componentes esenciales y transversales a todos los demás.

Destacó que en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que impulsa el Poder Judicial Federal parte de reconocer la necesidad de escuchar a las personas usuarias del sistema de justicia y, sobre todo, de tomar en serio su voz y su verdad, “asumiendo que no puede haber una ruta de acción pública adecuada y eficaz sin un diagnóstico integral y participativo”, enfatizó.

También se dijo convencida que tanto el diagnóstico sobre las problemáticas relacionadas con seguridad y justicia como la soluciones que se construyan para abordarlas incorporarán la perspectiva de género con enfoque holístico a fin de garantizar de manera sustantiva los derechos humanos de todas y todos.

Acentuó que en San Luis Potosí ha sido cuna de personas ilustres en la historia nacional como Pedro Sámano, el juez de Distrito que hace 175 años dictó la primera sentencia protectora en un Juicio de Amparo de la que se tenga noticia; también dijo que San Luis Potosí “es la tierra de una luchadora social feminista de alto renombre en el ámbito nacional e internacional, la señora Concepción Calvillo Alonso, (quien fuera esposa del también luchador social Salvador Nava Martínez) cuya reciente muerte aún inunda nuestra democracia constitucional”, subrayó.

La magistrada Lilia Mónica López Benítez retomó las palabras de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del CJF cuando el pasado 29 de febrero en la inauguración del Encuentro Nacional sostuvo que “la defensa férrea y persistente de la seguridad y la justicia depende de todos y todas, estos dos componentes fundamentales del Estado de Derecho y de la gobernabilidad democrática requieren de trabajo en equipo, ningún pensamiento único puede lograrlo solo, por eso es que estamos aquí”, apuntó.

