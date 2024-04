Metro CDMX: así amanece el servicio hoy, 4 de abril

Como de costumbre, las 12 líneas que integran el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México iniciaron su servicio en punto de las 5:00 horas, sin que hasta el momento se hayan reportado retrasos.

De acuerdo con la cuenta oficial en redes sociales de la dependencia del gobierno capitalino, las más de 180 estaciones que forman la red de este servicio de transporte abrieron sin mayores incidentes.

Para que el servicio siga siendo fluido y no se presenten retrasos o incluso accidentes que pongan en riesgo tu seguridad, el Sistema de Transporte Colectivo suele realizar algunas sugerencias generales para los usuarios.

No rebasar la línea amarilla, no asomarse al túnel y cuidar tus pertenencias mientras esperas el tren y, una vez a bordo, no bloquear las salidas y recorrerte a lo largo del vagón, son algunas sugerencias básicas para hacer buen uso del Metro.

Siguen labores en Línea 9

Las labores de renivelación del tramo elevado de la Línea 9, formado por las estaciones Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo, siguen su curso, por lo que en estas paradas no hay servicio.

Si debes trasladarte a esta zona, una opción es abordar el servicio emergente de transporte que se ofrece entre las estaciones con unidades del Metrobús, solo toma en cuenta que no hace parada en Ciudad Deportiva.