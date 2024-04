IMÁGENES FUERTES: balacera desata caos en vecindad del Centro Histórico, hay 2 heridos

La noche del pasado lunes 2 de abril se desató una intensa balacera en una vecindad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De acuerdo con primeros reportes, los hechos ocurrieron dentro de un inmueble ubicado en el número 49 de República de Chile, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora, se han difundido imágenes -captadas por cámaras de seguridad - que muestran los momentos de horror que vivieron los habitantes de dicha zona, tras escuchar las detonaciones.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la balacera estaría relacionada con una célula delictiva que opera en la capital del país. No obstante, esta información no ha sido corroborada por las autoridades capitalinas, las cuales no se han posicionado en torno al hecho violento que dejó un saldo final de dos personas heridas.

Cámaras de seguridad captaron la balacera

Los habitantes de la vecindad salieron corriendo. Foto: @c4jimenez

La balacera quedó documentada a través de cámaras de seguridad, las cuales lograron captar el caos que se desató dentro de la vecindad. En las imágenes, difundidas por el periodista Carlos Jiménez, se ve cómo un grupo de personas salió corriendo del inmueble cuando iniciaron los disparos; de igual manera, se observa a los responsables del crimen cuando huyeron del lugar de los hechos; mientras otros habitantes de la zona ni siquiera se inmutaron y continuaron con sus actividades con normalidad.

En el video se ve que los sospechoso salieron corriendo de la vecindad, mientras otras personas huyen del lugar a bordo de motocicletas. Tras el suceso, los vecinos comenzaron acercarse a la fachada del edificio, tratando de comprender qué fue lo que sucedió dentro del inmueble e identificar a las personas lesionadas.

¿Quiénes son las personas heridas?

Algunas personas huyeron en motocicletas. Foto: @c4jimenez

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, quienes sobrevivieron al ataque, pero se encuentran hospitalizados y su estado de salud es grave. En redes sociales trascendió que los heridos aparentemente estarían relacionados con grupos delictivos, pero esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad local.

Cabe mencionar que por estos hechos violentos aún no hay personas detenidas. Se espera que en los próximos días las autoridades investiguen el caso e identifiquen a los sospechosos.