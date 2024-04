Goteros drogan y luego atracan a dos jóvenes en la CDMX

En la red social X, se compartió la imagen que habría tomado un joven, al despertar después de haber sido drogado en un bar de la CDMX. Según lo que se menciona en la cuenta de Carlos Jiménez, dos jóvenes acudieron a un bar capitalino; sin embargo, ahí conocieron a otro que los invitaron a continuar la fiesta fuera del establecimiento.

Sin embargo, nunca imaginaron que serían drogados y luego despojados de sus pertenencias. Según comparte el comunicador, Pedro terminaría en un departamento al igual que Eddy, pero en uno de Garibaldi. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya busca a los responsables de este delito.

Los usuarios de redes sociales lanzaron sus opiniones al respecto: "Yo traté de levantar una demanda por eso y no me la aceptaron por que no recordaba el lugar exacto", "Tantos de estos casos publicados en todas las redes, tv, etc y siguen cayendo", "Que oso que un día me chin... las goteras y que solo traiga en mi cartera la tarjeta del Bienestar y la de BanCoppel", "Cómo que cada día la vida es más fácil para la delincuencia en México".

¿Cómo actúan los goteros en la CDMX?

En la Ciudad de México se han denunciado diversos casos en los que las personas son víctimas del delito de "goteo" o "sumisión química", la cual consiste en suministrar sustancias químicas a una persona, evidentemente, sin su consentimiento para dormirlos y poder robarles sus pertenencias, pero también para abusar sexualmente de ellas.

Entre algunos de los casos que se conocen de estas prácticas, está el del empresario Íñigo Arenas, quien presuntamente perdió la vida luego de que a su bebida le aplicaran una sustancia química en el Bar “Black Royce”, en Naucalpan, Estado de México. Por este caso, la Fiscalía General de Justicia del Edomex giró diversas órdenes de aprehensión en contra de cuatro mujeres y dos hombres relacionados con su muerte.

Recientemente, un hombre falleció mientras que otro más fue hospitalizado en el Motel Picasso, ubicado en avenida Tláhuac y Periférico, en Iztapalapa, luego de que dos mujeres presuntamente les suministraran gotas para los ojos en sus bebidas alcohólicas.

Una de las sustancias que utilizan algunas células criminales en la capital del país para alterar la conciencia de sus víctimas es la escopolamina, también conocida como burundanga, la cual en casos graves, puede causar la muerte.