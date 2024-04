Denuncian falta de medicamento pacientes renales en Jalisco

El desabasto de medicamentos para los más de ocho mil pacientes con trasplante renal, es un riesgo inminente en contra de su vida y aunque la Delegación en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce que sí lo hay una falta de Sirolimus, señala que se formalizó una compra centralizada para la regularización en el abastecimiento de este medicamento en sus almacenes.

Mily Naveja, vocera de la AC Donación de Milagros, explicó que fue hasta esta semana que el IMSS reconoció el desabasto de medicamentos hace una semana, aunque desde hace un mes que lo padecen los pacientes.

Medicamento que es escaso en la entidad Foto: Especial

"El problema que hemos tenido con el IMSS es que no lo reconocieron hasta ayer que les mandé yo 50 recetas que tenían sellos que decían recetas sin surtir. O sea, ellos decían que no era cierto y que sí había, pero nosotros tenemos un grupo que es una comunidad renal México, donde estamos las asociaciones renales de todo el país, y pues nos dimos cuenta que en Puebla tenían la misma situación, que en Ciudad de México tenían la misma situación, y que aquí tenemos la misma situación, que es donde se concentra el mayor número de trasplantados, porque en el país es a donde los mandan, porque no en todos los estados hacen trasplante".

Alta demanda y costo impide su compra

Así, el elevado costo y el desabasto nacional, impiden que se pueda adquirir en el ámbito privado. El costo del medicamento es de ocho mil pesos y mensualmente un paciente necesita tres cajas, lo que implica una inversión de 24 mil pesos, presupuesto que la gran mayoría de pacientes no tiene.

"Lo que hacían los pacientes, pues si alguno tenía alguna cajita que les sobraba o algunas pastillas extras, empezaron a donarlas. El punto fue que ya hace un mes ya nadie hubo, intentaron comprar en farmacias especializadas y tampoco hay porque además al escasearse en el sector salud pues se escasea evidentemente en el medio privado".

Durante el actual sexenio han padecido en determinados momentos el desabasto de uno u otro medicamento e incluso, acusan que les han entregado medicinas apócrifas.

Pacientes han sido internados de emergencia Foto: Especial

"Estamos muy cansados los pacientes porque, perdón, es la quinta vez en el año, digo en el año en el sexenio, que tenemos desabasto. Cuando no es un medicamento, cuando no es tacrolimus, el ácido (micofenólico) o es sirolimus, son insulinas, son sesiones de hemodiálisis, pero siempre, han sido seis años caóticos de la salud, una indolencia impresionante, además hubo un momento cuando presionamos por medicamento hace dos años que el IMSS nos dio medicamento pirata porque terminó diciéndonos la delegada que no está ahorita, cambiaron a la delegada de Jalisco, que compraron lo que pudieron en donde encontraron para que dejáramos de molestar los pacientes, porque ya estaban cansados de que nos manifestábamos y nos manifestábamos".

¿Cuál es el riesgo de no seguir el tratamiento?

El riesgo de que no se administre el tratamiento completo de medicamentos en pacientes renales, el cual consiste en tomas diarias de Sirolimus, Tacrolimus y Ácido micofenólico, es que el cuerpo puede rechazar el órgano, o al dejar de tomar inmunosupresores, que se adquieran infecciones que traerán complicaciones en el paciente, comprometiendo incluso su vida.

De manera individual, los pacientes presentan quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual les responde rápido y se ha logrado que en tres días, les sea entregado el medicamento a los pacientes.

Sin embargo, en el Estado el panorama no es distinto. Pese a que hay bolsas financieras para la compra de medicamentos para grupos de pacientes con diversos padecimientos como ontológicos, para los pacientes renales no se equipara la bolsa resultando insuficiente, lamentó Mily Naveja.

"Nuestra lucha de los renales, es decir aquí estamos existimos y no somos pacientes de segunda como se nos ha tratado todo el tiempo aquí en Jalisco. - ¿no hay una bolsa entonces para adquirir medicamentos?- No, o sea sí puedes intentar bajar el recurso según del presupuesto que quieras hacerlo pero pues por decirte algo para un oncológico su bolsa es de tres millones y medio, para los pacientes renales su bolsa es de 300 mil pesos. Entonces o sea nosotros hicimos un concurso para entrar y pues nada más nos alcanzó para ver si podemos pagar 80 hemodiálisis".

