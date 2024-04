Así es un refugio climático: ¿son el futuro para protegernos del calentamiento global?

Ante las temperaturas extremas, consecuencia del calentamiento global, gobiernos de todo el mundo se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias como la creación de los llamados refugios climáticos, una alternativa que se ha implementado en España - y otros países de Europa - que podría ser adoptada como una estrategia para mitigar las consecuencias del cambio climático en la salud humana.

¿Qué son los refugios climáticos?

España cuenta con refugios climáticos en ciudades como Barcelona y Bilbao. Foto: cortesía Ana Amorim-Maia.

Pese a que el término no es conocido en México, los refugios climáticos han ganado popularidad en España, Francia, Grecia, Países Bajos, Estados Unidos y Canadá, entre otras naciones. Se trata de espacios, creados dentro de edificios públicos, que son adaptados para brindar confort térmico a las personas que lo necesiten.

En el caso particular de España, la doctora Ana Amorim-Maia, investigadora del Centro Vasco del Cambio Climático, ha explicado en entrevista con El Heraldo de México que estos refugios nacieron con la intención de proporcionar a las personas un espacio más fresco y cómodo durante las olas de calor que enfrenta la ciudad de Barcelona. Sin embargo, con el paso del tiempo, la iniciativa se extendió a otras ciudades españolas, donde también se consideró utilizar estos espacios para cobijar a las personas durante la época de frío extremo.

"Se originaron desde la necesidad de ofrecer espacios con temperatura adecuada, para que la gente pueda hacer frente al calor extremo y olas de calor. Y esto a la vez entendiendo que las personas ya utilizaban estos espacios sin llamarles refugios climáticos, pero que mucha gente ya iba a las bibliotecas, o centros cívicos, por el aire acondicionado", dijo la doctora Ana Amorim-Maia.

¿Dónde se ubican los refugios climáticos y cuáles son sus horarios?

Los refugios climáticos se ubican en espacios públicos del Ayuntamiento. Foto: Ayuntamiento de Barcelona.

La especialista explicó que los refugios climáticos que hay en España se localizan en edificios públicos del Ayuntamiento, los cuales pueden ser: bibliotecas, escuelas, centros cívicos, parques, u otros. Además, estos espacios pueden estar ubicados en interiores o exteriores y están diseñados para que cualquier persona pueda acceder a ellos de forma fácil y segura. La investigadora aseguró que estos espacios se ubican en cada esquina, esto con la intención de que la población no tenga que caminar kilómetros de distancia para encontrar confort térmico.

Amorim-Maia comentó - en entrevista con este medio - que inicialmente los refugios climáticos se crearon pensando en la población vulnerable que no tiene un espacio fresco ante las olas de calor. No obstante, con el paso del tiempo, más personas comenzaron a utilizar estos refugios, ya que las altas temperaturas cada vez son más intensas en Europa. Cabe mencionar que, por ahora, los refugios climáticos solo operan durante el día, ya que no hay suficiente personal que pueda atender a las personas durante las noches; en este sentido, aún hay áreas de oportunidad que se pueden mejorar dentro de estos espacios.

¿Qué hay dentro de los refugios climáticos? Así son por dentro

Estos espacios deben brindar sombra, agua y asiento para las personas que los visiten. Foto: cortesía Ana Amorim-Maia.

Para que un lugar sea considerado como refugio climático tiene que cumplir con las siguientes condiciones:

Deben ofrecer confort térmico: es decir, que tenga un ambiente más fresco al que hay en el exterior.

Accesibilidad: todas las personas deben poder acceder a estos espacios.

Deben contar con mobiliaria de descanso, como sillas, sillones, o bancos.

Deben ofrecer agua gratuita, para hidratar a quienes lo necesiten.

En caso de estar en el exterior, los refugios deben ofrecer sombra a las personas que ingresen.

Además, deben de contar con áreas verdes, muros verdes o árboles.

El principal objetivo de los refugios climáticos es reducir la exposición de las personas a las temperaturas extremas y así disminuyen el riesgo de que daño a la salud, en especial para las infancias, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras poblaciones vulnerables, como aquellas de bajos recursos que no pueden tener una temperatura adecuada dentro de sus casas. Actualmente, hay más de 220 refugios en la ciudad de Barcelona, 130 en Bilbao, 3 en Sevilla y Madrid aún no ha creado un refugio climático, según datos de medios locales.

¿Hay refugios climáticos en México y América Latina?

En México no hay refugios climáticos. Foto: cuartoscuro.

Hasta ahora, no se han creado refugios climáticos en México, o en otros países de América Latina. No obstante, la doctora Amorim-Maia considera que hay una ventana de oportunidad para los gobiernos de estas nacionales, ya que las altas temperaturas también se registran al sur del continente, tal es el caso de Brasil, donde la sensación térmica supera los 60 grados.

En este sentido, la especialista recordó que algunas ciudades de Brasil tuvieron que instalar carpas, para brindar agua y sombra a los habitantes, ante la ola de calor; por ello, recomendó la creación de refugios climáticos en edificios públicos, puesto que brindarían mayor seguridad a los brasileños y un mayor confort.

"También tienen espacios públicos que se pueden, fácilmente, convertir en espacios de refugios. No necesariamente centros cívicos, pero sí que tienen escuelas, bibliotecas y espacios que puedan recibir a la gente", dijo la doctora Amorim-Maia. Agregó que en América Latina "hay refugios mucho más emergenciales, como las carpas que instaló Brasil ante la sensación térmica de 62 grados, pero si la ciudad tuviera refugios distribuidos estas carpas no serían tan necesarias".

¿Los refugios climáticos son la solución contra el calentamiento global?

Aunque los refugios climáticos son una alternativa, las ciudades deben apostar por la siembra de árboles y la reducción de gases de efecto invernadero. Foto: freepik.

Aunque la doctora Amorim-Maia consideró que los refugios térmicos son una gran alternativa para las personas que no cuentan con lo necesario para refugiarse de las temperaturas extremas, agregó que aún hay muchas áreas de oportunidad para mejorar esta iniciativa, ya que actualmente hay muy poca difusión sobre estos espacios, lo que dificulta el acceso de las personas que lo necesitan. De igual manera, detalló que es importante ver a estos espacios como una solución a mediano plazo y no como una respuesta a la crisis climática.

En última instancia, los gobiernos deberían planificar estrategias que permitan que las personas se sientan cómodas en sus propias viviendas y en las calles, hasta que los refugios climáticos sean innecesarios. "Es una estrategia de emergencia, porque hay gente que necesita estos espacios, pero para hacer frente a la crisis climática hay que actuar desde distintas perspectivas, de corto o largo plazo. Y los refugios climáticos son estrategias de corto plazo, pensadas para alguien que necesita ahora una solución", dijo la investigadora.

¿Qué deberían hacer las ciudades para enfrentar las temperaturas extremas?

En las ciudades donde ya están habilitados necesitan tener mayor difusión. Foto: cortesía Ana Amorim-Maia.

