AMLO sobre hijo de Xóchitl Gálvez: "No me meto en eso”

“No me meto en eso”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue cuestionado del caso que se viralizó en redes sociales de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, tras insultar a empleados de un bar.

“No me meto en eso por lo mismo. Sí, para ser respetuoso, no me meto”, expresó tras ser interrogado en su conferencia de prensa.

También se le cuestionó del mensaje que publicó su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien posteó: “defiendo y defenderé el derecho que tienen los familiares de políticos a ser respetados en su persona y vida privada”.

Sonriendo, el presidente enfatizó “no me meto tampoco en eso (risas) Yo creo que ya es de dominio público, no, no, no”, y destacó que es respetuoso de la opinión de su esposa.

“En la casa somos respetuosos, la verdad, independientes. Y cada quien”, afirmó.

“Lo mejor son los argumentos sobre lo que tiene que ver con lo público. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de economía?, ¿cuál es la propuesta económica?, ¿por qué no se habla de democracia? ¿por qué no se habla de honestidad?”, expresó.

